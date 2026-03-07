Trump anuncia coalizão com 17 países para combater cartéis no Hemisfério Ocidental

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado de de outros líderes de nações da América Latina, durante a cerimônia que lançou a iniciativa - (crédito: Reprodução / X / @WhiteHouse)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou, neste sábado (7/3), a criação de uma coalizão com 17 países destinada a combater e destruir cartéis e organizações terroristas que atuam no Hemisfério Ocidental. A "proclamação", assinada por Trump e publicada no site da Casa Branca, diz que administração classificou vários cartéis e gangues transnacionais como organizações terroristas e está destinando grandes recursos para combatê-los.

Ele afirma que esses grupos controlam territórios, influenciam sistemas políticos e judiciais, possuem armas e utilizam violência e terrorismo para alcançar seus objetivos. O anúncio da coalizão acontece na esteira na esteira da Cúpula do "Escudo das Américas, realizada hoje na Florida. O evento teve a presença de presidentes e representantes de países latino-americanos como Javier Milei, da Argentina, José Antonio Kast, do Chile, e Nayib Bukele, de El Salvador, dentre outros. Autoridades do Brasil, da Colômbia e do México não participaram do evento.

Segundo Trump, cartéis e organizações criminosas estrangeiras no Hemisfério Ocidental devem ser desmantelados na maior extensão possível e que os Estados Unidos e seus aliados precisam coordenar esforços para privar essas organizações de qualquer controle territorial, além de minar seu acesso a financiamento e recursos necessários para conduzir suas campanhas de violência.

No documento, ele afirma também que os Estados Unidos treinarão e mobilizarão as forças armadas dos países parceiros para alcançar a força de combate mais eficaz necessária para desmantelar os cartéis e sua capacidade de exportar violência e exercer influência por meio de intimidação organizada.