Escolha do novo aiatolá vai na contramão do que queria Donald Trump

Trump reage à decisão da Suprema Corte e anuncia tarifa global de 10%





Em entrevista à Axios, na última quinta-feira (5/3), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que precisa estar "envolvido na nomeação" do próximo líder do Irã. Além disso, havia descartado a nomeação de Mojtaba Khamenei, chamando-o de "peso morto".

"Eles estão perdendo tempo. O filho de Khamenei é um peso morto. Eu preciso estar envolvido na nomeação, como fiz com Delcy na Venezuela", disse o republicano, durante a entrevista. Trump também afirmou que "não aceitaria" um líder responsável por dar continuidade às políticas de Ali Khamenei. "O filho de Khamenei é inaceitável para mim", afirmou.

O novo aiatolá, Mojtaba Khamenei, foi anunciado como detentor do cargo neste domingo (8/3). Ele é filho de Ali Khamenei, antecessor da posição, morto no último dia 28 de fevereiro em decorrência de ataques realizado pelos Estados Unidos e Israel na capital iraniana, Teerã.