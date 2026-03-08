Quem é Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irã?

Mojtaba Khamenei é apontado como o próximo líder há mais de duas décadas - (crédito: EPA/Shutterstock)

Mojtaba Khamenei foi escolhido sucessor do aiatolá Ali Khamenei, assassinado no primeiro dia do conflito que envolve os Estados Unidos, Israel e o Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao contrário de seu pai, Mojtaba, de 56 anos, é discreto. Ele nunca ocupou um cargo no governo, nem fez discursos ou concedeu entrevistas públicas, e apenas um número limitado de fotos e vídeos dele foi publicado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Guerra no Irã: acompanhe ao vivo os mais recentes desdobramentos

No entanto, há rumores antigos sobre sua influência sobre o pai. Documentos diplomáticos dos EUA, publicados pelo WikiLeaks no final da década de 2000, o descreviam como "o poder por trás das vestes", e amplamente considerado um "líder capaz e enérgico" dentro do regime, segundo a agência de notícias AP.

EPA/Shutterstock Mojtaba Khamenei é apontado como o próximo líder há mais de duas décadas

Mas a escolha de Mojtaba Khamenei pode se provar controversa. A República Islâmica foi fundada em 1979, após a queda da monarquia, e sua ideologia se baseia no princípio de que o líder supremo deve ser escolhido por sua posição religiosa e liderança comprovada, e não por sucessão hereditária.

Ali Khamenei falou apenas em termos gerais sobre a futura liderança da República Islâmica.

Ele se opôs à ideia de Mojtaba ser um candidato à futura liderança, disse um membro da Assembleia de Peritos há dois anos. Mas ele nunca havia abordado publicamente tais especulações.

Então, quem é Mojtaba Khamenei?

Nascido em 8 de setembro de 1969 na cidade de Mashhad, no nordeste do país, Mojtaba é o segundo dos seis filhos de Khamenei. Ele recebeu sua educação secundária na escola religiosa Alavi, em Teerã.

Aos 17 anos, Mojtaba serviu no exército por curtos períodos durante a Guerra Irã-Iraque, de acordo com a mídia iraniana. O conflito sangrento de oito anos tornou o regime ainda mais desconfiado dos EUA e do Ocidente, que apoiavam o Iraque.

Em 1999, Mojtaba foi para Qom, uma cidade sagrada considerada um importante centro da teologia xiita, para continuar seus estudos religiosos. É notável que ele não tenha usado vestes clericais até então, e não está claro por que decidiu frequentar um seminário aos 30 anos, já que é algo que se costuma fazer quando mais novo.

Mojtaba permanece um clérigo de posição intermediária, o que pode representar um obstáculo à sua ascensão como líder supremo.

West Asia News Agency Via Reuters

Nos últimos dias, alguns meios de comunicação e autoridades próximas aos centros de poder no Irã começaram a se referir a Mojtaba Khamenei como "Aiatolá", um título clerical de alto escalão. Essa mudança parece, para alguns observadores, uma tentativa de elevar seu status religioso e apresentá-lo como um líder confiável.

No sistema de seminários, ostentar o título de "Aiatolá" e lecionar em classes avançadas são considerados indicadores do nível acadêmico e do conhecimento de uma pessoa, sendo vistos como um dos requisitos para a seleção de um futuro líder.

Mas já existe um precedente. Ali Khamenei foi rapidamente promovido a "Aiatolá" após se tornar o segundo líder supremo em 1989.

Acusações de interferência política

O nome de Mojtaba entrou pela primeira vez em evidência durante a eleição presidencial de 2005, que resultou na vitória de Mahmoud Ahmadinejad, um populista linha-dura.

Em uma carta aberta a Khamenei, o candidato reformista Mehdi Karroubi acusou Mojtaba de interferir na votação por meio de elementos da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e da milícia Basij, que distribuíram dinheiro para grupos religiosos a fim de ajudar Ahmadinejad a vencer.

Quatro anos depois, Mojtaba enfrentou a mesma acusação. A reeleição de Ahmadinejad desencadeou protestos em massa em todo o país, no que ficou conhecido como Movimento Verde. Alguns manifestantes entoavam cantos se opondo à ideia de que Mojtaba pudesse suceder seu pai como líder supremo do Irã.

Getty Images Os protestos conhecidos como Movimento Verde eclodiram após as eleições presidenciais de 2009

Mostafa Tajzadeh, então vice-ministro do Interior, descreveu o resultado como um "golpe eleitoral". Ele foi preso por sete anos, o que atribuiu ao "desejo direto de Mojtaba Khamenei".

Dois candidatos reformistas, Mir-Hossein Mousavi e Mehdi Karoubi, foram colocados em prisão domiciliar após a eleição de 2009. Em fevereiro de 2012, Mojtaba se encontrou com Mousavi e tentou convencê-lo a desistir de seu protesto, disseram fontes iranianas à BBC News Persa.

Muitos esperam que Mojtaba continue as políticas linha-dura de seu pai como líder supremo.

Alguns também acreditam que um homem que perdeu o pai, a mãe e a esposa em ataques dos Estados Unidos e de Israel dificilmente cederá à pressão ocidental.

Mas ele também enfrenta a difícil tarefa de garantir a sobrevivência da República Islâmica e convencer o público de que é a pessoa certa para liderar o país para fora da devastação política e econômica.

Seu histórico de liderança permanece em grande parte inexplorado, e a percepção de que a república está se transformando em um sistema hereditário pode aprofundar ainda mais o descontentamento público.

Mojtaba agora se tornou um alvo marcado — como afirmou o ministro da Defesa de Israel, o próximo líder supremo será "um alvo inequívoco para eliminação".

*A BBC Persa é o serviço em língua persa da BBC News, utilizado por 24 milhões de pessoas em todo o mundo – a maioria no Irã – apesar de ser bloqueado e sofrer interferências frequentes por parte das autoridades iranianas.