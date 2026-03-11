Novo Líder Supremo do Irã está fora de perigo após ferimentos em combate, afirma governo

Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei é o novo líder supremo do Irã - (crédito: AFP)

O governo do Irã confirmou nesta quarta-feira (11/3) que o novo Líder Supremo do país, Mojtaba Khamenei, está fora de perigo. A declaração foi feita por Yusef Pezeshkian, filho do presidente Masoud Pezeshkian e conselheiro governamental, por meio de uma mensagem no Telegram.

Mojtaba teria sido ferido em 28 de fevereiro, durante o ataque inicial das forças de Israel e dos Estados Unidos que resultou na morte de seu pai e antecessor, o aiatolá Ali Khamenei. Embora detalhes oficiais sobre a gravidade das lesões não tenham sido divulgados, informações de inteligência citadas pelo The New York Times indicam que ele sofreu ferimentos nas pernas.

Desde que assumiu o posto em 9 de março, Mojtaba Khamenei ainda não fez aparições públicas, permanecendo em um local de segurança máxima com comunicações limitadas. Sua ascensão ocorre em um momento de extrema tensão em todo o Oriente Médio.