InícioMundo
ORIENTE MÉDIO

Novo Líder Supremo do Irã está fora de perigo após ferimentos em combate, afirma governo

Informações de inteligência citadas pelo The New York Times indicam que ele sofreu ferimentos nas pernas

Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei é o novo líder supremo do Irã - (crédito: AFP)
Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei é o novo líder supremo do Irã - (crédito: AFP)

O governo do Irã confirmou nesta quarta-feira (11/3) que o novo Líder Supremo do país, Mojtaba Khamenei, está fora de perigo. A declaração foi feita por Yusef Pezeshkian, filho do presidente Masoud Pezeshkian e conselheiro governamental, por meio de uma mensagem no Telegram.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia também: Filho de Ali Khamenei é o novo líder supremo do Irã

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Mojtaba teria sido ferido em 28 de fevereiro, durante o ataque inicial das forças de Israel e dos Estados Unidos que resultou na morte de seu pai e antecessor, o aiatolá Ali Khamenei. Embora detalhes oficiais sobre a gravidade das lesões não tenham sido divulgados, informações de inteligência citadas pelo The New York Times indicam que ele sofreu ferimentos nas pernas.

Desde que assumiu o posto em 9 de março, Mojtaba Khamenei ainda não fez aparições públicas, permanecendo em um local de segurança máxima com comunicações limitadas. Sua ascensão ocorre em um momento de extrema tensão em todo o Oriente Médio.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 11/03/2026 06:18 / atualizado em 11/03/2026 06:21
SIGA
x