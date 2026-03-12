InícioMundo
Fotógrafo alemão registra imagens divertidas de cães pegando petiscos

A série de fotografias teve início em 2013. O alemão Christian Vieler contou ao Correio que tudo começou com um teste de flash. Desde então, ele fotografou 4 mil cães e ganhou fama na internet

Série de fotografias de pets pegando petisco teve início em 2013 - (crédito: Christian Vieler)
Série de fotografias de pets pegando petisco teve início em 2013 - (crédito: Christian Vieler)

Petiscos, um ou mais cachorros e caretas. As fotos hilárias tiradas pelo alemão Christian Vieler viralizaram na internet e o levaram a ter 465 mil seguidores no Instagram. O fotógrafo da cidade de Selm, situada 496km a sudoeste de Berlim, teve a ideia em 2013.

"Comprei um novo flash, próprio para fotografias ao ar livre. Estava chovendo aquele dia e montei o equipamento na sala de estar de casa para fazer os primeiros testes. Usei a minha cadela da raça labrador Lotte para as primeiras tomadas. Para ajustar a nitidez, enquanto a cadela se movia, lancei petiscos em sua direção. Somente para fazer alguns testes", contou ao Correio.

Dias depois, enquanto apagava arquivos do computador, Vieler percebeu como as fotos tinham ficado divertidas. Foi aí que nasceu a série "Cães pegando petiscos". Ele garante que tudo aconteceu por acidente. "Jamais imaginava o resultado. Fotografei mais de 4 mil cães, desde então, e os resultados ainda são engraçados para mim. Fiquei mundialmente conhecido. Tive sorte, pois foram os modelos que me encontraram", brincou.

O fotógrafo alemão ainda diz amar a série e os resultados. "Comecei a fazer isso profissionalmente, durante uma década, e nunca se tornou enfadonho. O feedback dos meus clientes me incentiva a continuar. Quando as pessoas trazem seus cães até mim, elas quase sempre esperam o 'mínimo de resultados'. Acreditam que seus cães não podem ser tão engraçados quanto os outros.
A maioria fica completamente impressionada ao ver seus próprios cães daquele jeito depois da sessão de fotos", explicou.

 

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 12/03/2026 15:08
