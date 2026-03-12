Fotógrafo alemão registra imagens divertidas de cães pegando petiscos

Petiscos, um ou mais cachorros e caretas. As fotos hilárias tiradas pelo alemão Christian Vieler viralizaram na internet e o levaram a ter 465 mil seguidores no Instagram. O fotógrafo da cidade de Selm, situada 496km a sudoeste de Berlim, teve a ideia em 2013.

"Comprei um novo flash, próprio para fotografias ao ar livre. Estava chovendo aquele dia e montei o equipamento na sala de estar de casa para fazer os primeiros testes. Usei a minha cadela da raça labrador Lotte para as primeiras tomadas. Para ajustar a nitidez, enquanto a cadela se movia, lancei petiscos em sua direção. Somente para fazer alguns testes", contou ao Correio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dias depois, enquanto apagava arquivos do computador, Vieler percebeu como as fotos tinham ficado divertidas. Foi aí que nasceu a série "Cães pegando petiscos". Ele garante que tudo aconteceu por acidente. "Jamais imaginava o resultado. Fotografei mais de 4 mil cães, desde então, e os resultados ainda são engraçados para mim. Fiquei mundialmente conhecido. Tive sorte, pois foram os modelos que me encontraram", brincou.

Leia também: Proposta de reconhecer sexo como esporte é rejeitada na Suécia

O fotógrafo alemão ainda diz amar a série e os resultados. "Comecei a fazer isso profissionalmente, durante uma década, e nunca se tornou enfadonho. O feedback dos meus clientes me incentiva a continuar. Quando as pessoas trazem seus cães até mim, elas quase sempre esperam o 'mínimo de resultados'. Acreditam que seus cães não podem ser tão engraçados quanto os outros.

A maioria fica completamente impressionada ao ver seus próprios cães daquele jeito depois da sessão de fotos", explicou.

















