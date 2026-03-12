InícioMundo
Proposta de reconhecer sexo como esporte é rejeitada na Suécia

Tentativa de registrar uma "federação do sexo" foi rejeitada pela confederação esportiva, mas grupo ainda fala em organizar um campeonato europeu

Confederação esportiva afirmou que organização não atendia aos critérios - (crédito: Freepik)
Confederação esportiva afirmou que organização não atendia aos critérios - (crédito: Freepik)

Um boato disseminado nas redes sociais levou muitos intenautas a acreditarem que a Suécia teria criado uma nova modalidade esportiva. No entanto, a história começou de forma bem diferente. O empresário Dragan Bratic procurou a Confederação Nacional Esportiva da Suécia com a intenção de registrar oficialmente uma organização criada por ele, chamada de “federação do sexo”, como parte da estrutura esportiva do país.

Na proposta apresentada à entidade, Bratic defendia que a atividade sexual fosse reconhecida como uma modalidade esportiva. O pedido, porém, não avançou. A confederação rejeitou a solicitação ao afirmar que a documentação enviada estava incompleta e não atendia aos critérios exigidos para que uma organização seja filiada ao sistema esportivo sueco.

Mesmo assim, a história acabou ganhando uma versão diferente nas redes sociais. Diversas publicações passaram a afirmar que a Suécia teria se tornado o primeiro país do mundo a reconhecer oficialmente o sexo como esporte, além de supostamente planejar um campeonato dedicado à prática.

Diante da repercussão, a própria Confederação Esportiva Sueca se manifestou para esclarecer o caso. Em declaração à agência internacional de checagem News Checker, a entidade afirmou que as informações divulgadas eram falsas e disse que o boato tinha o objetivo de difamar o esporte sueco e espalhar desinformação.

Apesar de não ter obtido reconhecimento oficial, os responsáveis pela chamada “federação do sexo” afirmaram que pretendem seguir com seus planos. O grupo anunciou a intenção de realizar um evento chamado Campeonato Europeu de Sexo, com início previsto para o dia 8 de junho. Segundo os organizadores, a competição deve ocorrer independentemente de qualquer reconhecimento esportivo formal.

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 12/03/2026 12:49
