Proposta de reconhecer sexo como esporte é rejeitada na Suécia

Um boato disseminado nas redes sociais levou muitos intenautas a acreditarem que a Suécia teria criado uma nova modalidade esportiva. No entanto, a história começou de forma bem diferente. O empresário Dragan Bratic procurou a Confederação Nacional Esportiva da Suécia com a intenção de registrar oficialmente uma organização criada por ele, chamada de “federação do sexo”, como parte da estrutura esportiva do país.
Na proposta apresentada à entidade, Bratic defendia que a atividade sexual fosse reconhecida como uma modalidade esportiva. O pedido, porém, não avançou. A confederação rejeitou a solicitação ao afirmar que a documentação enviada estava incompleta e não atendia aos critérios exigidos para que uma organização seja filiada ao sistema esportivo sueco.
Mesmo assim, a história acabou ganhando uma versão diferente nas redes sociais. Diversas publicações passaram a afirmar que a Suécia teria se tornado o primeiro país do mundo a reconhecer oficialmente o sexo como esporte, além de supostamente planejar um campeonato dedicado à prática.
Diante da repercussão, a própria Confederação Esportiva Sueca se manifestou para esclarecer o caso. Em declaração à agência internacional de checagem News Checker, a entidade afirmou que as informações divulgadas eram falsas e disse que o boato tinha o objetivo de difamar o esporte sueco e espalhar desinformação.
Apesar de não ter obtido reconhecimento oficial, os responsáveis pela chamada “federação do sexo” afirmaram que pretendem seguir com seus planos. O grupo anunciou a intenção de realizar um evento chamado Campeonato Europeu de Sexo, com início previsto para o dia 8 de junho. Segundo os organizadores, a competição deve ocorrer independentemente de qualquer reconhecimento esportivo formal.
