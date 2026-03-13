InícioMundo
MUNDO

Cuba confirma 'negociações' com EUA

"Funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas com representantes do governo dos Estados Unidos", afirma presidente Miguel Díaz-Canel

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel balança bandeira da Venezuela durante ato em Havana - (crédito: AFP)
Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel balança bandeira da Venezuela durante ato em Havana - (crédito: AFP)

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmou nesta sexta-feira (13) que "funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas" com representantes dos Estados Unidos, em um momento de tensão entre Washington e Havana.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas com representantes do governo dos Estados Unidos", afirmou Díaz-Canel em uma reunião com as principais  autoridades do país, segundo imagens exibidas pela televisão cubana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"As conversas foram orientadas a buscar soluções, por meio do diálogo, para as diferenças bilaterais que temos entre as duas nações", acrescentou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 13/03/2026 09:21
SIGA
x