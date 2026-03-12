InícioMundo
Trump afirma que guerra contra Irã avança "muito rapidamente"

Republicano ainda classificou forças armadas americanas como "insuperáveis". Novo líder irano promete vingança pelo bloqueio no estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: BBC Geral)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (12/3) que a guerra contra o Irã avança "muito rapidamente", apesar da incerteza gerada pelo bloqueio no estreito de Ormuz.

O novo líder iraniano, Mojtaba Khamenei, prometeu vingança e assegurou que não deixará passar nenhum navio pelo estreito enquanto continuarem os ataques dos Estados Unidos e de Israel.

"A situação com o Irã avança muito rapidamente. Está indo muito bem, nossas forças armadas são insuperáveis", disse Trump na Casa Branca.

"Realmente são uma nação de terror e ódio, e estão pagando um alto preço neste momento", acrescentou o mandatário americano, que participava de um evento pelo Mês da História da Mulher ao lado da primeira-dama, Melania Trump.

Trump tem enviado sinais contraditórios nos últimos dias sobre o progresso da guerra, ao afirmar recentemente que "vencemos" contra o Irã e que ela poderia terminar "muito em breve", mas insistindo também na necessidade de continuar combatendo.

Os preços internacionais do petróleo dispararam devido à praticamente total paralisação do tráfego de petroleiros por essa estratégica via marítima.

Trump afirmou anteriormente nas redes sociais que impedir que o "império do mal" iraniano obtenha armas nucleares era mais importante do que essa alta dos preços.

Por AFP
postado em 12/03/2026 21:49
