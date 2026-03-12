Trump afirma que guerra contra Irã avança "muito rapidamente"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (12/3) que a guerra contra o Irã avança "muito rapidamente", apesar da incerteza gerada pelo bloqueio no estreito de Ormuz.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O novo líder iraniano, Mojtaba Khamenei, prometeu vingança e assegurou que não deixará passar nenhum navio pelo estreito enquanto continuarem os ataques dos Estados Unidos e de Israel.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"A situação com o Irã avança muito rapidamente. Está indo muito bem, nossas forças armadas são insuperáveis", disse Trump na Casa Branca.
"Realmente são uma nação de terror e ódio, e estão pagando um alto preço neste momento", acrescentou o mandatário americano, que participava de um evento pelo Mês da História da Mulher ao lado da primeira-dama, Melania Trump.
Trump tem enviado sinais contraditórios nos últimos dias sobre o progresso da guerra, ao afirmar recentemente que "vencemos" contra o Irã e que ela poderia terminar "muito em breve", mas insistindo também na necessidade de continuar combatendo.
Os preços internacionais do petróleo dispararam devido à praticamente total paralisação do tráfego de petroleiros por essa estratégica via marítima.
Trump afirmou anteriormente nas redes sociais que impedir que o "império do mal" iraniano obtenha armas nucleares era mais importante do que essa alta dos preços.
Saiba Mais
- Mundo Avião de reabastecimento dos EUA cai no Iraque, diz exército americano
- Mundo A última foto: menino acena para a mãe antes de ataque no Irã
- Mundo A ilha de Kharg, lugar estratégico no Irã que os EUA e Israel não quiseram bombardear
- Mundo Método de saúde faz sexagenária viver melhor fase sexual da vida
- Mundo Por que as pessoas estão abandonando os fones de ouvido sem fio?
- Mundo Morre suspeito de atentado em sinagoga nos EUA