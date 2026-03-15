Candidato à Presidência do Peru morre em acidente de trânsito

Becerra era presidente do partido de centro e aparecia nas últimas posições nas pesquisas - (crédito: Divulgação)

O candidato à Presidência do Peru pelo Partido dos Trabalhadores e Empreendedores (PTE), Napoleón Becerra, morreu em um acidente de trânsito quando se dirigia para um ato de campanha, confirmaram autoridades locais neste domingo (15).

Becerra era presidente do partido de centro e aparecia nas últimas posições nas pesquisas entre os mais de 30 candidatos que disputarão as eleições no próximo 12 de abril.

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As pesquisas situam Rafael López Aliaga à frente nas intenções de voto.

O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Ayacucho, no sul do Peru, quando o carro em que o candidato viajava capotou por causas que estão sendo investigadas. "O candidato Becerra já morreu", disse à emissora RPP Balvin Huamani, prefeito do distrito de Pilpichaca.

Segundo seu relato, ele mesmo levou Becerra, de 61 anos, para um posto de saúde, onde o candidato teve a morte confirmada. O Juizado Nacional das Eleições (JNE) lamentou o falecimento de Becerra, e desejou a pronta recuperação das três pessoas que o acompanhavam e que ficaram feridas no acidente.



