Candidato à Presidência do Peru morre em acidente de trânsito

O candidato à Presidência do Peru pelo Partido dos Trabalhadores e Empreendedores (PTE), Napoleón Becerra, morreu em um acidente de trânsito quando se dirigia para um ato de campanha, confirmaram autoridades locais neste domingo (15).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Becerra era presidente do partido de centro e aparecia nas últimas posições nas pesquisas entre os mais de 30 candidatos que disputarão as eleições no próximo 12 de abril.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As pesquisas situam Rafael López Aliaga à frente nas intenções de voto.
- Leia também: Por que pessoas estão 'sereiando' ao redor do mundo
O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Ayacucho, no sul do Peru, quando o carro em que o candidato viajava capotou por causas que estão sendo investigadas. "O candidato Becerra já morreu", disse à emissora RPP Balvin Huamani, prefeito do distrito de Pilpichaca.
Segundo seu relato, ele mesmo levou Becerra, de 61 anos, para um posto de saúde, onde o candidato teve a morte confirmada. O Juizado Nacional das Eleições (JNE) lamentou o falecimento de Becerra, e desejou a pronta recuperação das três pessoas que o acompanhavam e que ficaram feridas no acidente.
Saiba Mais
- Mundo Filmar guerra em Dubai pode levar à prisão e multa de R$ 280 mil
- Mundo A macabra lenda soviética que inspirou o 1º sucesso internacional do diretor de 'O Agente Secreto'
- Mundo Trump pede que países enviem navios de guerra ao Estreito de Ormuz
- Mundo Israel afirma que guerra contra Irã entra em 'fase decisiva'