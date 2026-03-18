InícioMundo
Oriente Médio em convulsão

"Eu quis mandar uma mensagem de esperança", diz violoncelista libanês

Mahdi Al Sahily, músico libanês de 30 anos, viralizou ao gravar vídeo tocando sobre ruínas de prédios bombardeados em Beirute. "Tenho a força de ser paciente", afirmou ao Correio

Mahdi Al Sahily:
Mahdi Al Sahily: "O Líbano se levantará novamente, será vitorioso" - (crédito: Arquivo pessoal )

Em 15 de março passado, domingo, Mahdi Al Sahily pegou o seu violoncelo e se dirigiu à Rua Abd al-Nour, uma das mais devastadas pelos bombardeios israelenses, no sul de Beirute, capital do Líbano. Sentado sobre as ruínas, o músico libanês começou a tocar. A força e a beleza da música contrastaram com a crueza da destruição e da guerra. Em entrevista ao Correio, ele contou que escolheu melodias do tcheco Antonín Dvorak (1841--1904) e a canção Andantino, do georgiano Aram Khachaturian (1903-1978). "Eu quis enviar uma mensagem de esperança e de paz para o mundo inteiro e para os inimigos do Líbano. A mensagem de que o Líbano é um país de civilização e cultura, e se levantará novamente, será vitorioso", afirmou. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Sahily escolheu as composições de Dvorak e de Khachaturian por sua amplitude emocional. "As melodias de Dvorak frequentemente carregam um calor profundo e agridoce, que pode evocar saudade, memória e resiliência —  sentimentos que se adequam a uma mensagem de esperança em meio às dificuldades. O Andantino, de Khachaturian, traz uma qualidade lírica e elegíaca que reconhece a perda, mantendo a dignidade", explicou. Questionado sobre como a guerra entre Estados Unidos, Israel, Irã e Hezbollah o tem afetado, ele respondeu: "Tenho forças para ser paciente e perseverar nesta guerra; devemos perseverar e vencer."

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 18/03/2026 20:18
SIGA
x