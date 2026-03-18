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Faixas exclusivas da EPTG e da EPNB serão liberadas para carros funerários

Normativo publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (18/3) permite a circulação nas faixas de ônibus para empresas cadastradas no DER-DF

EPTG, no sentido Águas Claras, em horário de pico - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
EPTG, no sentido Águas Claras, em horário de pico - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (18/3) permite aos carros funerários circularem nas faixas exclusivas para transporte público na Estrada Parque Taguatinga (EPTG/ DF-085) e na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB/ DF-075). 

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Para ter acesso às faixas, os veículos devem estar classificados na espécie Especial, que não se enquadram nas categorias de passageiros ou carga, e na carroceria do tipo Funeral, além de estarem registrados junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). 

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Os interessados devem realizar o Protocolo do DER-DF, com a documentação da empresa e dos veículos, e preencher um formulário. Também é necessário que as empresas de serviços funerários façam o cadastro prévio dos veículos no sistema mantido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), por meio de peticionamento eletrônico.

A circulação nas faixas exclusivas era permitida somente a ônibus, táxis, veículos escolares e vans do Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa (STPCDI), devidamente identificados.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/03/2026 19:55 / atualizado em 18/03/2026 19:58
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