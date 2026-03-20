Guarda Revolucionária do Irã anuncia morte de porta-voz em ataques

Guarda Revolucionária do Irã anunciou a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini - (crédito: JALAA MAREY / AFP)

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou, nesta sexta-feira (20/3), a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu "no covarde e criminoso atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer".

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