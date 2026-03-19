Trump conta piada sobre ataque do Japão: "Por que não me avisaram?"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma piada sobre o ataque japonês realizado contra a Marinha dos Estados Unidos em Peal Harbor, na Segunda Guerra Mundial. A brincadeira foi dita nesta quinta-feira (19/3) durante um encontro com a premier do Japão, Sanae Takaich, na Casa Branca.
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O republicano fez a piada para comparar o episódio em Pearl Harbor, em 1941, no Havaí, às investidas feitas pelo país norte-americano contra o Irã, no conflito que ocorre atualmente no Oriente Médio. O americano e a japonesa respondiam a perguntas de jornalistas antes do início de uma reunião bilateral.
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Trump foi indagado sobre o motivo dele deixar de avisar aliados sobre o início do conflito diante dos iranianos. Como resposta, o republicano afirmou que pretendia manter o "fator surpresa". Em tom sarcástico, relembrou, em seguida, que, da mesma forma, o ataque japonês contra a Marinha dos EUA também não contou com aviso prévio.
"Quem conhece melhor as surpresas do que o Japão? (...) Por que não me falou sobre Pearl Harbor?", afirmou. A premier, enquanto isso, não esboçou qualquer reação como resposta. Apenas se limitou a recostar na poltrona onde estava sentada.
Assista ao momento em que Trump profere a piada:
Japanese reporter: Why didn't you tell allies about the attack in Iran?
Trump: why didn't you tell me about Pearl Harbor?
bro what??? ???????????? pic.twitter.com/3hgjuqc59B— kira ???? (@kirawontmiss) March 19, 2026
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