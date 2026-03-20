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REINO UNIDO

Menina que recebeu 300 mil cartões de aniversário morre após câncer

Amelia Kolpa travou uma luta de seis anos com um neuroblastoma de alto risco, câncer infantil altamente agressivo

A pequena Amelia morreu na quarta-feira (18/3) - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @amelia_fight_neuroblastoma)
A pequena Amelia morreu na quarta-feira (18/3) - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @amelia_fight_neuroblastoma)

No último mês, a pequena Amelia Kolpa, de apenas oito anos, chamou a atenção do mundo ao quebrar o recorde de maior número de cartões de aniversário recebidos, cerca de 300 mil. Entretanto, nesta quarta-feira (18/3) a menina residente da região de West Midlands, no Reino Unido, morreu após uma batalha de mais de seis anos contra um neuroblastoma de alto risco em estágio quatro, um tipo de câncer infantil e altamente agressivo.

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A fama de Amélia veio após a mesma dizer que gostaria de quebrar o recorde mundial de cartões de aniversário recebidos. A família da menina prontamente organizou uma campanha para ajudar na realização do sonho.

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Amelia e os familiares esperavam receber por volta de oito mil cartões, número que foi absurdamente superado com um total de 304 mil cartões de aniversário. Chegaram envelopes de quase diversas partes do mundo incluindo Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. A marca do recorde mundial ainda está em análise.

A informação da morte da menina foi publicada pela mãe de Amelia, Katarzyna Bartczak, nas redes sociais. “Amelia não está mais sofrendo”, disse a mãe na postagem. “Nossa amada e valente guerreirazinha, Amelia, faleceu. Ela vestiu suas asas de anjo. Ela não está mais sofrendo. Ela não sente mais dor. Ela está em um lugar onde tudo é lindo, pacífico e cheio de luz. Por quase 6 anos, ela lutou com uma força inimaginável. Todos os dias, ela nos mostrou o que é a verdadeira coragem. Ela mostrou ao mundo inteiro que até o menor dos corações pode conter o maior poder", completou a mãe.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 20/03/2026 13:34
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