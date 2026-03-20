Comitê ignora lei federal e estampa rosto de Trump em nova moeda de ouro

Comissão dos EUA aprova moeda com rosto de Donald Trump - (crédito: Casa da Moeda dos Estados Unidos/Departamento do Tesouro dos EUA)

A Comissão Federal de Artes dos Estados Unidos aprovou que o desenho do rosto de Donald Trump estampe a moeda de edição comemorativa pelos 250 anos da independência do país. A proposta, votada na última quinta-feira (19/3), prevê que a moeda seja de ouro de 24 quilates.

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De um lado, a moeda levará o rosto do presidente norte-americano com expressão séria e punhos cerrados apoiados sobre uma mesa. Na parte superior, a moeda também leva os dizeres "liberdade" e "nós confiamos em Deus" e, no inferior, os anos 1776 e 2026. O verso traz o desenho de uma águia — símbolo da independência do país — e a frase em latim "pluribus unum", que significa "de muitos, um".

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“Ao nos aproximarmos do nosso 250º aniversário, estamos entusiasmados em preparar moedas que representam o espírito duradouro do nosso país e da democracia, e não há perfil mais emblemático para a frente dessas moedas do que o do nosso atual presidente, Donald J. Trump”, disse o tesoureiro dos EUA, Brandon Beach, em um comunicado.

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Segundo informações do jornal The New York Times, os integrantes do comitê — todos indicados por Trump — aprovaram o modelo sem discordâncias. O que gerou controvérsia por conta de uma lei federal que impede a presença de presidentes em exercício em cédulas norte-americanas.

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Uma lei de 1866, afirma: "Somente o retrato de um indivíduo falecido pode aparecer em moedas e títulos dos EUA". Essa é uma das três moedas com o rosto de Trump que o governo está planejando lançar. Uma delas, sendo no valor de US$ 1, destinada à circulação.

