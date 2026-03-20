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ESTADOS UNIDOS

Comitê ignora lei federal e estampa rosto de Trump em nova moeda de ouro

Proposta para celebrar os 250 anos da independência gera controvérsia por violação de lei que proíbe retratar presidentes em exercício

Comissão dos EUA aprova moeda com rosto de Donald Trump - (crédito: Casa da Moeda dos Estados Unidos/Departamento do Tesouro dos EUA)
Comissão dos EUA aprova moeda com rosto de Donald Trump - (crédito: Casa da Moeda dos Estados Unidos/Departamento do Tesouro dos EUA)

A Comissão Federal de Artes dos Estados Unidos aprovou que o desenho do rosto de Donald Trump estampe a moeda de edição comemorativa pelos 250 anos da independência do país. A proposta, votada na última quinta-feira (19/3), prevê que a moeda seja de ouro de 24 quilates.

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De um lado, a moeda levará o rosto do presidente norte-americano com expressão séria e punhos cerrados apoiados sobre uma mesa. Na parte superior, a moeda também leva os dizeres "liberdade" e "nós confiamos em Deus" e, no inferior, os anos 1776 e 2026. O verso traz o desenho de uma águia — símbolo da independência do país — e a frase em latim "pluribus unum", que significa "de muitos, um".

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“Ao nos aproximarmos do nosso 250º aniversário, estamos entusiasmados em preparar moedas que representam o espírito duradouro do nosso país e da democracia, e não há perfil mais emblemático para a frente dessas moedas do que o do nosso atual presidente, Donald J. Trump”, disse o tesoureiro dos EUA, Brandon Beach, em um comunicado.

Segundo informações do jornal The New York Times, os integrantes do comitê — todos indicados por Trump — aprovaram o modelo sem discordâncias. O que gerou controvérsia por conta de uma lei federal que impede a presença de presidentes em exercício em cédulas norte-americanas.

Uma lei de 1866, afirma: "Somente o retrato de um indivíduo falecido pode aparecer em moedas e títulos dos EUA". Essa é uma das três moedas com o rosto de Trump que o governo está planejando lançar. Uma delas, sendo no valor de US$ 1, destinada à circulação.

 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 20/03/2026 10:11
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