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ORIENTE MÉDIO

Irã ameaça fechar completamente estreito de Ormuz se EUA atacarem usinas

A declaração iraniana ocorre após Trump ameaçar "aniquilar" as usinas de energia caso o país nã abre, em 48 horas, o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo

Irã ameaçou fechar completamente o estreito de Ormuz - (crédito: AFP)
Irã ameaçou fechar completamente o estreito de Ormuz - (crédito: AFP)

O exército do Irã ameaçou, neste domingo (22/3), fechar completamente o estreito de Ormuz caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ataque as centrais de energia elétrica do país.

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“Se forem concretizadas as ameaças dos Estados Unidos relativas às usinas de energia do Irã, [...] o estreito de Ormuz será totalmente fechado e não voltará a ser reaberto até que as nossas usinas destruídas tenham sido reconstruídas”, afirmou o comando operacional do exército, Khatam Al Anbiya, em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

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A declaração iraniana ocorre após Trump ameaçar "aniquilar" as usinas de energia caso o país nã abre, em 48 horas, o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo. O local é considerado estratégico pois cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo atravessa Ormuz.

Mais de 20 países, incluindo Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, França e Japão, disseram estar dispostos a contribuir para garantir uma navegação segura no estreito.

Com informações da AFP*

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Por Aline Gouveia
postado em 22/03/2026 12:29 / atualizado em 22/03/2026 12:31
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