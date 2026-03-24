Comissária de bordo sobrevive após ser ejetada em acidente de avião

Solange Tremblay sobreviveu após ser arremessada do avião a mais de 100 metros da área do acidente - (crédito: Reprodução/ Solange Tremblay/Facebook)

Um avião da Air Canada e um caminhão de bombeiros colidiram no aeroporto de LaGuardia, um dos principais da cidade de Nova York, no domingo (22/3). O acidente que vitimou o piloto e o copiloto, deixou também 41 feridos, entre eles a atendente de bordo Solange Tremblay, que foi arremessada do avião a mais de 100 metros da área do acidente.

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Solange estava na cabine de comando do avião em um assento atrás dos do piloto e do copiloto. De acordo com a filha da comissária, Sarah Lépine, a funcionária da companhia aérea sofreu múltiplas fraturas, mas tem a situação de saúde estável e terá que passar por cirurgia. Ela foi encontrada na pista do aeroporto ainda presa ao assento de segurança.

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acidente avião (foto: reprodução)

De acordo com uma reportagem da TVA News, Sarah disse que é um verdadeiro milagre a mãe estar viva. “Ela tem um anjo da guarda que cuida muito bem dela, porque poderia ter sido muito pior.", comentou a filha da comissária.

O Air Canada 8646 colidiu com o caminhão de bombeiros por volta das 23h40. Nos áudios gravados pela torre de comando, é possível identificar o momento em que são emitidos inúmeros alertas para que o caminhão parasse. “"Pare, pare, pare, pare!" Disse o controlador. "Caminhão 1, pare, pare, pare! Pare, Caminhão 1! Pare!".

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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