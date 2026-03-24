Irã lança mísseis contra Israel após falas de Trump sobre negociações

O Irã lançou uma nova ofensiva com mísseis contra Israel, nesta terça-feira (24/3), segundo as forças israelenses. A escalada militar no Oriente Médio ocorre um dia após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre possíveis avanços em negociações com Teerã.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo autoridades israelenses, os disparos acionaram sirenes de alerta em diversas regiões, incluindo Tel Aviv, enquanto sistemas de defesa aérea foram mobilizados para interceptar os projéteis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A nova onda de ataques acontece poucas horas depois de Trump afirmar que havia “conversas produtivas” com o governo iraniano, sinalizando uma possível abertura diplomática. A declaração, no entanto, foi rapidamente contestada por fontes iranianas, que negaram qualquer avanço nas negociações e indicaram que a estratégia militar continuará.
De acordo com a imprensa local, autoridades ligadas ao regime iraniano chegaram a afirmar que os novos ataques fazem parte de planos que eliminariam qualquer expectativa de negociação com Estados Unidos e Israel, reforçando a postura de confronto direto.
A guerra começou no fim de fevereiro, quando forças dos Estados Unidos e de Israel lançaram ataques coordenados contra alvos estratégicos no Irã, incluindo instalações militares e lideranças do regime. Desde então, Teerã tem respondido com o lançamento de mísseis e drones contra Israel e bases americanas na região do Golfo.
A escalada já provocou impactos significativos na segurança regional e na economia global, incluindo tensões no transporte de petróleo e riscos de ampliação do conflito para outros países do Oriente Médio.
Nos últimos dias, Israel também intensificou ataques contra alvos ligados ao Irã e a grupos aliados, como o Hezbollah, enquanto os Estados Unidos mantêm operações militares na região, embora tenham sinalizado uma pausa temporária em ações contra infraestruturas energéticas iranianas.
Saiba Mais