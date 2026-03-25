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Projeto X: jovens destroem mansão de R$ 25 milhões após festa com 800 convidados

Divulgação nas redes sociais transformou estadia para sete hóspedes em caos generalizado

A mansão no Texas foi palco de uma festa para 800 pessoas - (crédito: Reprodução)
A mansão no Texas foi palco de uma festa para 800 pessoas - (crédito: Reprodução)

Uma mansão do Texas, nos Estados Unidos, avaliada em R$ 25 milhões, foi palco de uma festa organizada por jovens que saiu do controle, no último sábado (21/3). A residência estava alugada no aplicativo Airbnb para sete pessoas, mas cerca de 800 convidados compareceram ao local.

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A casa de 465 metros quadrados foi construída em 1996 e pertence a Kishore Karlapudi, que afirmou em entrevista à emissora KDFW que os jovens danificaram inúmeros móveis e eletrodomésticos da residência. “Eles tiraram todos os acessórios de parede, tudo. Quebraram os acessórios de parede. Quebraram a ilha da cozinha. A bancada de granito estava quebrada. Parecia que crianças tinham dançado nela”, relatou o proprietário da mansão.

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Vídeos gravados dentro da mansão mostraram a superlotação do evento. Tiros e brigas também foram registrados, fazendo com que a polícia fosse até o local. De acordo com o chefe de polícia de Celina, Jhon Cullison, o incidente atingiu tamanho escala pela ampla divulgação nas redes sociais.

Apesar do caos e das brigas generalizadas, nenhum ferido foi registrado oficialmente. Na ocasião, dois jovens foram presos, um por dirigir embriagado e outro por já ter um mandato de prisão por agressão. A festa foi comparada nas redes sociais com o filme “Projeto X”, que retrata jovens que organizam uma festa onde as coisas ficam descontroladas.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 25/03/2026 15:26
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