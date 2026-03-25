Projeto X: jovens destroem mansão de R$ 25 milhões após festa com 800 convidados

Uma mansão do Texas, nos Estados Unidos, avaliada em R$ 25 milhões, foi palco de uma festa organizada por jovens que saiu do controle, no último sábado (21/3). A residência estava alugada no aplicativo Airbnb para sete pessoas, mas cerca de 800 convidados compareceram ao local.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A casa de 465 metros quadrados foi construída em 1996 e pertence a Kishore Karlapudi, que afirmou em entrevista à emissora KDFW que os jovens danificaram inúmeros móveis e eletrodomésticos da residência. “Eles tiraram todos os acessórios de parede, tudo. Quebraram os acessórios de parede. Quebraram a ilha da cozinha. A bancada de granito estava quebrada. Parecia que crianças tinham dançado nela”, relatou o proprietário da mansão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Vídeos gravados dentro da mansão mostraram a superlotação do evento. Tiros e brigas também foram registrados, fazendo com que a polícia fosse até o local. De acordo com o chefe de polícia de Celina, Jhon Cullison, o incidente atingiu tamanho escala pela ampla divulgação nas redes sociais.
Apesar do caos e das brigas generalizadas, nenhum ferido foi registrado oficialmente. Na ocasião, dois jovens foram presos, um por dirigir embriagado e outro por já ter um mandato de prisão por agressão. A festa foi comparada nas redes sociais com o filme “Projeto X”, que retrata jovens que organizam uma festa onde as coisas ficam descontroladas.
*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe
Saiba Mais