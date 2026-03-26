Trump diz que negociadores do Irã precisam 'levar conversas a sério'

Trump voltou a criticar a falta de envolvimento de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no conflito no Oriente Médio - (crédito: AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que os iranianos precisam levar "as negociações para um acordo de cessar-fogo a sério", antes que seja "tarde demais", em publicação na Truth Social, nesta quinta-feira. Trump sugeriu que, se isso não ocorrer, "não haverá volta e não será nada bonito", sem fornecer mais detalhes.

"Os negociadores iranianos são muito diferentes e 'estranhos'. Eles estão 'implorando' para que façamos um acordo, o que deveriam estar fazendo, já que foram militarmente aniquilados, sem nenhuma chance de recuperação, e ainda assim declaram publicamente que estão apenas 'analisando nossa proposta'", escreveu.

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Em postagem anterior, Trump voltou a criticar a falta de envolvimento de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no conflito no Oriente Médio. Segundo o presidente, os países da aliança "não fizeram absolutamente nada" para ajudar Washington com a "nação insana, agora militarmente dizimada" do Irã.

"Os EUA não precisam de nada da Otan, mas 'nunca se esqueçam' deste momento importantíssimo!", disse na publicação.