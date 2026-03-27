Cuba recebe carregamento de ajuda humanitária do México

Uma embarcação da Marinha mexicana chegou a Cuba nesta sexta-feira (27/3) com um carregamento de ajuda humanitária, o quarto enviado desde fevereiro à ilha, que atravessa uma crise econômica agravada pelo embargo de petróleo imposto por Washington, informou a mídia oficial.
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O barco Huasteco chegou ao porto de Havana com 111 toneladas de alimentos e outras doações arrecadadas por organizações civis mexicanas.
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O governo da presidente de esquerda Claudia Sheinbaum já enviou a Cuba mais de 3.000 toneladas de suprimentos, incluindo leite líquido e em pó, carne, biscoitos, feijão, arroz e itens de higiene pessoal.
Cuba, com 9,6 milhões de habitantes, enfrenta alta inflação, apagões prolongados e escassez de alimentos e medicamentos devido aos efeitos combinados da baixa produtividade de sua economia centralizada, do endurecimento das sanções americanas e do colapso do setor turístico.
A situação se agravou depois que o presidente americano, Donald Trump, impôs um embargo de petróleo a Cuba em janeiro, após a captura do presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro pelas forças americanas. O governo de Maduro era a principal fonte de abastecimento de combustível da ilha.
"Vamos enviar toda a ajuda humanitária necessária", assegurou Sheinbaum na segunda-feira, durante sua coletiva de imprensa diária, acrescentando que seu governo continua "buscando maneiras" de enviar combustível para a ilha "sem afetar o México".
Trump também ameaçou impor tarifas aos países que enviam petróleo para Cuba.
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