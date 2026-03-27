ICE prende trabalhadores em obra; dona teria denunciado para não pagar

Seis trabalhadores imigrantes da Guatemala foram detidos pela ICE, na cidade de Cambridge, em Maryland, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (23/3). Eles faziam uma obra em um telhado, quando a dona da casa, que havia contratado o grupo, acionou os agentes.

Toda a situação foi transmitida ao vivo nas redes sociais por Bryan Polanco, membro da equipe de trabalhadores e imigrante dominicanos com visto de permanência nos Estados Unidos. “Nós estávamos começando um trabalho e a imigração apareceu”, diz ele em um momento do vídeo. “A verdade é que eles estão ferindo trabalhadores, pessoas que contribuem para este país”.

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Em um vídeo que circula nas redes sociais, um dos trabalhadores afirma: “Ela chamou a polícia e agora estamos completamente ferrados!". "Eles nos cercaram!". Equipamentos e o veículo utilizado pelos trabalhadores foram deixados no local.

Outro vídeo mostra a dona da casa, autora da denúncia, sendo questionada por ter chamado os agentes. “Primeiramente, eu sou pró-ICE. Eu não acho que pessoas ilegais deveriam estar aqui, elas deveriam entrar adequadamente (no país). Eu sou uma fuzileira naval aposentada, eu estive em combate. Eu lutei para proteger os nossos direitos”, afirmou a mulher que não teve o nome revelado.

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Segundo os vizinhos, além de não pagar pelos serviços prestados, a mulher forneceu uma escada para que os agentes da ICE acessassem o telhado onde os trabalhadores estavam. Se isso se confirmar, ela pode responder criminalmente. A legislação de Maryland proíbe a obtenção de mão de obra ou serviços mediante a ameaça ou o uso efetivo da denúncia do status imigratório de alguém às autoridades.

A ICE nega que as prisões foram frutos da denúncia da proprietária. Em nota, a agência federal afirma que os trabalhadores eram alvo de uma operação planejada.

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O episódio ecoa as recentes ações repressivas da ICE. Em dezembro, um imigrante português foi baleado pelos agentes em Maryland e outros dois cidadãos norte-americanos foram assassinados durante os protestos em Minneapolis.