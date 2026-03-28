Manifestações contra governo Trump tomam ruas dos EUA

Manifestação contra Trump na Times Square, em Nova York, nos EUA neste sábado (28/3) - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A tarde deste sábado (28/3) nos Estados Unidos foi marcada por protestos em larga escala contra o governo de Donald Trump. Esta é a terceira vez que os americanos saem às ruas em menos de um ano como parte do movimento "No Kings" ("sem reis", em português) de oposição a Trump. Um dos grandes pontos de crítica ao governo Trump atualmente é a guerra no Irã.

















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Os protestos ocorrem em várias cidades, entre elas Washington, Boston e Atlanta. "Nenhum país pode governar sem o consentimento do povo", declarou Marc McCaughey, um veterano militar de 36 anos. "Estamos aqui porque sentimos que a Constituição está sob ameaça de diversas maneiras diferentes. As coisas não estão normais. Não estão certas", acrescentou.

Na cidade de West Bloomfield, em Michigan, perto de Detroit, as pessoas desafiaram temperaturas abaixo de zero para protestar. Em Washington, os participantes atravessaram uma ponte sobre o rio Potomac para seguir em direção ao Lincoln Memorial, cenário de manifestações históricas pelos direitos civis.

*Com informações da Agência France-Press

*Com informações da Agência France-Press*Com informações da Agência France-Press