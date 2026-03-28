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Manifestações contra governo Trump tomam ruas dos EUA

Protestos ocorrem em várias cidades, entre elas Washington, Boston e Atlanta

Manifestação contra Trump na Times Square, em Nova York, nos EUA neste sábado (28/3) - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Manifestação contra Trump na Times Square, em Nova York, nos EUA neste sábado (28/3) - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A tarde deste sábado (28/3) nos Estados Unidos foi marcada por protestos em larga escala contra o governo de Donald Trump. Esta é a terceira vez que os americanos saem às ruas em menos de um ano como parte do movimento "No Kings" ("sem reis", em português) de oposição a Trump. Um dos grandes pontos de crítica ao governo Trump atualmente é a guerra no Irã.

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  • Manifestação contra Trump em Boston, nos EUA, neste sábado (28/3)
    Manifestação contra Trump em Boston, nos EUA, neste sábado (28/3) Joseph Prezioso / AFP
  • Manifestação contra Trump na Times Square, em Nova York, nos EUA neste sábado (28/3)
    Manifestação contra Trump na Times Square, em Nova York, nos EUA neste sábado (28/3) CHARLY TRIBALLEAU / AFP
  • Manifestação contra Trump Lansing, Michigan, neste sábado (28/3)
    Manifestação contra Trump Lansing, Michigan, neste sábado (28/3) JEFF KOWALSKY / AFP
  • Manifestação contra Trump Minnesota neste sábado (28/3)
    Manifestação contra Trump Minnesota neste sábado (28/3) Kerem YUCEL / AFP
  • Manifestação contra Trump em Chicago neste sábado (28/3)
    Manifestação contra Trump em Chicago neste sábado (28/3) KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
  • Manifestação contra Trump na Times Square, em Nova York, nos EUA neste sábado (28/3)
    Manifestação contra Trump na Times Square, em Nova York, nos EUA neste sábado (28/3) CHARLY TRIBALLEAU / AFP

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Os protestos ocorrem em várias cidades, entre elas Washington, Boston e Atlanta. "Nenhum país pode governar sem o consentimento do povo", declarou Marc McCaughey, um veterano militar de 36 anos. "Estamos aqui porque sentimos que a Constituição está sob ameaça de diversas maneiras diferentes. As coisas não estão normais. Não estão certas", acrescentou.

Na cidade de West Bloomfield, em Michigan, perto de Detroit, as pessoas desafiaram temperaturas abaixo de zero para protestar. Em Washington, os participantes atravessaram uma ponte sobre o rio Potomac para seguir em direção ao Lincoln Memorial, cenário de manifestações históricas pelos direitos civis.

*Com informações da Agência France-Press

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*Com informações da Agência France-Press*Com informações da Agência France-Press

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 28/03/2026 17:32
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