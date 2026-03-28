Entenda o ano bissexto e veja famosos que nasceram em 29 de fevereiro

Na verdade, o ano bissexto faz uma espécie de 'pulo' no calendário. 2024, por exemplo, foi bissexto. Os dias que caíram numa quarta-feira em 2023 e que, em 2024, iriam para a quinta-feira, foram diretamente transferidos para a sexta-feira.
O calendário com o formato de ano bissexto que existe hoje surgiu em 1582, com o Papa Gregório XIII, que foi quem deu origem ao calendário gregoriano, usado até hoje.
Esse papa italiano, filho de um mercador , nasceu em 1/1/1502, e doutorou-se em Direito Canônico e Direito Cível na Universidade de Bolonha, onde viria a se tornar professor. Ele morreu em 1585 aos 83 anos.
Nesse calendário, um dia é uma volta completa da Terra em torno do seu eixo, e um ano é uma volta completa da Terra ao redor do Sol.
No entanto, como a Terra leva um pouco mais de um ano para dar uma volta completa ao redor do Sol (precisamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos) foi necessário fazer ajustes.
Os egípcios de Alexandria resolveram esse problema há mais de 2 mil anos. A ideia deles era juntar o tempo extra que se acumula a cada quatro anos e colocá-lo no tal ano bissexto.
Vale lembrar que Alexandria - além de ter o Farol que era uma das maravilhas do Mundo Antigo - se destacou como importante centro de estudos e pesquisas, tendo uma escola de prestígio e uma biblioteca que se tornou referência mundial ao longo da história.
O plano dos egípcios impede que haja uma grande diferença entre o 'ano civil' de 365 dias e o ano solar, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol.
Se essa correção não fosse feita, existiria um atraso de três meses a cada 372 anos. Mas por que fevereiro?
A decisão de colocar o dia extra no mês de fevereiro tem uma razão histórica ligada ao imperador romano Júlio César (100 a.C- 44 a.C).
Por volta de 46 a.C., dois anos antes de morrer, o Imperador mudou a forma como o tempo era contado, criando o ‘calendário juliano’. Nesse calendário, fevereiro era o último mês do ano.
Só que, em vez de adicionar o dia extra depois do último dia do ano, ele era colocado seis dias antes de março, que era contado duas vezes. É por isso que nasceu o termo 'bissexto' para anos que têm um dia extra em fevereiro.
A data de nascimento Ã© definida pela DeclaraÃ§Ã£o de Nascido Vivo (DNV), conforme estabelecido pela Lei 6.015, de 1973, que trata de registros pÃºblicos.
Portanto, a certidão de nascimento precisa incluir com precisão o dia, mês, ano, local e hora do nascimento conforme a DNV.
Um detalhe importante: alterar esses detalhes para o dia 28 de fevereiro ou 1º de março é considerado crime.