Galeria Entenda o ano bissexto e veja famosos que nasceram em 29 de fevereiro Em 2028 fevereiro terá o dia 29. Até lá, o calendário do mês só vai ate 28. O dia 29/2 só existe a cada 4 anos. Assim, pessoas que nasceram em 29 de fevereiro só celebram seu aniversário no dia correto de quatro em quatro anos. Por Flipar

reprodução