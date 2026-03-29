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Guerra no Oriente Médio: o alerta do papa Leão XIV no Domingo de Ramos

"Este é o nosso Deus: Jesus, Rei da paz. Um Deus que rejeita a guerra; que ninguém pode usar para justificar a guerra, que não escuta, mas rejeita a oração de quem faz a guerra", disse o pontífice

As palavras de Leão XIV ecoaram no mundo católico - (crédito: Wikimedia Commons/Rustyvb)
As palavras de Leão XIV ecoaram no mundo católico - (crédito: Wikimedia Commons/Rustyvb)

Durante a homília da Missa do Domingo de Ramos realizada no Vaticano neste domingo (29/3), o papa Leão XIV proferiu duras palavras em uma espécie de alerta contra a guerra que se prolonga no Oriente Médio. "Este é o nosso Deus: Jesus, Rei da paz. Um Deus que rejeita a guerra; que ninguém pode usar para justificar a guerra, que não escuta, mas rejeita a oração de quem faz a guerra", disse o pontífice. 

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"Estamos mais do que nunca próximos, por meio da oração, dos cristãos do Oriente Médio, que sofrem as consequências de um conflito atroz e que, em muitos casos, não podem viver plenamente os ritos destes dias santos", prosseguiu o papa. 

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"Mesmo enquanto a Igreja contempla o mistério da Paixão do Senhor, não podemos esquecer aqueles que, hoje, participam concretamente em seu sofrimento (...) Elevemos nossa oração ao Príncipe da paz, para que sustente os povos feridos pela guerra e abra caminhos concretos de reconciliação e de paz", concluiu Leão XIV.

*Com informações da Agência France-Press

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 29/03/2026 18:37
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