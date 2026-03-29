Polícia de Israel impede cardeal de celebrar Missa de Ramos em Jerusalém

O Patriarcado Latino e a Custódia da Terra Santa publicaram neste domingo (29/3) um comunicado pelo Vatican News para expor uma ação da polícia de Israel na terra de Jerusalém. Segundo informações do comunicado, a polícia impediu o Patriarca Latino de Jerusalém, o cardeal Pierbattista Pizzaballa de celebrar uma Missa de Ramos na Basílica do Santo Sepulcro.

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Segundo o comunicado é a primeira vez "em séculos" que ocorreu um impedimento do gênero. O cardeal foi abordado pela polícia enquanto se dirigia para a Basílica, "sem caráter de procissão".

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O Patriarca expressou “profundo pesar” aos cristãos na Terra Santa e no mundo, lamentando que a oração em um dos dias mais sagrados tenha sido impedida.