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RELIGIÃO

Polícia de Israel impede cardeal de celebrar Missa de Ramos em Jerusalém

Segundo o comunicado é a primeira vez "em séculos" que ocorreu um impedimento do gênero

Pierbattista Pizzaballa - (crédito: Reprodução/Instagram/@vaticannewspt (29/3/2026))
Pierbattista Pizzaballa - (crédito: Reprodução/Instagram/@vaticannewspt (29/3/2026))

O Patriarcado Latino e a Custódia da Terra Santa publicaram neste domingo (29/3) um comunicado pelo Vatican News para expor uma ação da polícia de Israel na terra de Jerusalém. Segundo informações do comunicado, a polícia impediu o Patriarca Latino de Jerusalém, o cardeal Pierbattista Pizzaballa de celebrar uma Missa de Ramos na Basílica do Santo Sepulcro.

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Segundo o comunicado é a primeira vez "em séculos" que ocorreu um impedimento do gênero. O cardeal foi abordado pela polícia enquanto se dirigia para a Basílica, "sem caráter de procissão".

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O Patriarca expressou “profundo pesar” aos cristãos na Terra Santa e no mundo, lamentando que a oração em um dos dias mais sagrados tenha sido impedida.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 29/03/2026 14:46 / atualizado em 29/03/2026 14:48
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