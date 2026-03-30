InícioMundo
ORIENTE MÉDIO

Irã confirma morte de militar responsável pelo bloqueio do Estreito de Ormuz

"Tangsiri se juntou às fileiras de Allah devido à gravidade de seus ferimentos", declarou a TV estatal iraniana em nota

Irã confirma morte do chefe da Marinha Alireza Tangsiri - (crédito: Sepah News/AFP)
Irã confirma morte do chefe da Marinha Alireza Tangsiri - (crédito: Sepah News/AFP)

O Irã confirmou que o chefe da Marinha da Guarda Revolucionária, Alireza Tangsiri, foi morto, em comunicado lido na televisão estatal iraniana nesta segunda-feira, 30. "Tangsiri se juntou às fileiras de Allah devido à gravidade de seus ferimentos", acrescentou a nota.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O comunicado elogiou os esforços do chefe, especialmente em ajudar o Irã a manter um controle firme sobre o Estreito de Ormuz. "Todo lutador é um Tangsiri, e veremos quais surpresas eles trarão nos dias e meses à frente", mencionou o comunicado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Irã diz que se prepara para invasão terrestre dos EUA

Anteriormente, na quinta-feira, dia 26, Israel disse que havia matado o contra-almirante.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 30/03/2026 09:29 / atualizado em 30/03/2026 09:39
SIGA
x