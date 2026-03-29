Irã diz que se prepara para invasão terrestre dos EUA

Homem segura uma bandeira iraniana com os rostos de Ali e Mojtaba Khamenei - (crédito: AFP)

A possibilidade de uma nova fase no conflito do Oriente Médio passou a ganhar força neste domingo (29/3), após o Irã indicar que está pronto para responder militarmente caso os Estados Unidos avancem com uma invasão terrestre. A sinalização veio acompanhada de críticas diretas à postura de Washington, acusada por autoridades iranianas de sustentar um discurso de negociação enquanto amplia sua presença militar na região.

A avaliação foi feita pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Ghalibaf, que afirmou haver uma contradição entre as falas públicas dos norte-americanos e suas movimentações estratégicas. Segundo ele, qualquer tentativa de imposição será rechaçada pelo país.

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“Enquanto os norte-americanos exigirem a rendição do Irã, nossa resposta é que jamais aceitaremos a humilhação”, afirmou. “Nossos ataques continuam. Nossos mísseis estão posicionados. Nossa determinação e fé aumentaram”, acrescentou.

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O conflito, iniciado em 28 de fevereiro com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, rapidamente se espalhou por diferentes frentes no Oriente Médio. Nas últimas horas, a participação dos houthis do Iêmen, aliados de Teerã, ampliou ainda mais o alcance da crise, com ataques direcionados a Israel pela primeira vez desde o início da guerra.

Além da dimensão militar, o impacto já atinge pontos sensíveis da economia global. O bloqueio do Estreito de Ormuz, responsável por cerca de 20% do transporte mundial de petróleo e gás, acendeu um alerta internacional sobre o risco de desabastecimento e aumento nos preços de energia. Diante disso, lideranças de países como Paquistão, Arábia Saudita, Turquia e Egito se reuniram em Islamabad para discutir alternativas que permitam a reabertura da rota, incluindo propostas de gestão internacional e cobrança de tarifas nos moldes do Canal de Suez.

Enquanto essas articulações diplomáticas tentam avançar, os Estados Unidos intensificam sua presença militar na região. Milhares de fuzileiros navais já foram deslocados, com parte das tropas chegando na sexta-feira (27/3) em um navio de assalto anfíbio. Informações publicadas pelo Washington Post indicam que o Pentágono avalia cenários que incluem operações em solo iraniano, envolvendo tanto forças especiais quanto tropas convencionais — ainda sem decisão final do presidente Donald Trump.

Apesar disso, o secretário de Estado, Marco Rubio, declarou que há caminhos para atingir os objetivos estratégicos sem a necessidade de uma invasão, embora o envio de tropas amplie as possibilidades de ação.

Já o Paquistão tenta se firmar como intermediador entre Teerã e Washington. O país mantém diálogo ativo com ambos os lados e também coordena conversas com Turquia e Egito. Paralelamente, contatos militares seguem em curso, incluindo interlocuções com o vice-presidente norte-americano, JD Vance.

No campo de batalha, os confrontos seguem sem trégua. Israel afirmou ter atingido estruturas ligadas à produção de armas em Teerã. Já no sul do Irã, um ataque a um cais na cidade de Bandar-e-Khamir deixou cinco mortos, segundo a mídia estatal. No Líbano, ações israelenses contra alvos associados ao Hezbollah resultaram na morte de três jornalistas e de um soldado libanês.

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A escalada também atinge outras áreas da região. No Iraque, sistemas de defesa interceptaram drones próximos a autoridades locais. Em Teerã, um prédio que abriga uma emissora de TV do Catar foi atingido.

Com o Estreito de Ormuz fechado e o Mar Vermelho sob crescente pressão após a entrada dos houthis no conflito, especialistas alertam que a continuidade dos ataques pode aprofundar os impactos sobre o comércio internacional e a estabilidade econômica global.

Em meio à crise, Donald Trump voltou a ameaçar atingir instalações energéticas iranianas caso o bloqueio da rota marítima não seja revertido, estabelecendo um prazo adicional de dez dias para uma resposta