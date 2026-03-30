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ESTADOS UNIDOS

Trump ameaça destruir ilha de Kharg se não houver acordo com Irã em breve

Trump observou que os Estados Unidos estão em "negociações sérias" com um "regime mais razoável" no Irã

No domingo à noite, Trump disse a jornalistas a bordo do Air Force One que os Estados Unidos haviam conseguido uma
No domingo à noite, Trump disse a jornalistas a bordo do Air Force One que os Estados Unidos haviam conseguido uma "mudança de regime" no Irã graças à guerra iniciada há um mês - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir a ilha de Kharg — uma base vital para as exportações de petróleo do Irã — caso não se chegue a um acordo para abrir o Estreito de Ormuz e encerrar a guerra. 

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Trump observou que os Estados Unidos estão em "negociações sérias" com um "regime mais razoável" no Irã, mas também considerou que é improvável que se chegue a um acordo. 

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"Se o Estreito de Ormuz não for aberto imediatamente 'às operações', encerraremos nossa agradável 'estadia' no Irã explodindo e destruindo completamente suas usinas elétricas, poços de petróleo e a Ilha de Kharg (e possivelmente todas as centrais de dessalinização!), nas quais ainda não 'tocamos'", escreveu no Truth Social. 

No domingo à noite, Trump disse a jornalistas a bordo do Air Force One que os Estados Unidos haviam conseguido uma "mudança de regime" no Irã graças à guerra iniciada há um mês em conjunto com Israel, em consequência da quantidade de líderes iranianos que foram assassinados. Em sua avaliação, a nova liderança é "muito mais razoável". 

"Agora lidamos com pessoas diferentes de qualquer uma com quem alguém já tenhamos lidado antes. É um grupo de pessoas completamente diferente. Portanto, eu consideraria que isso é uma mudança de regime", explicou. 

Quando lhe perguntaram se um acordo com o Irã poderia ser alcançado na próxima semana, Trump respondeu: "Sim, vejo um acordo com o Irã. Pode ser em breve".

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Por AFP
postado em 30/03/2026 11:32
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