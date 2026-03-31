Trump sugere que Reino Unido vá atrás de petróleo: "Criem coragem"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi às redes sociais nesta terça-feira (31/3) para fazer críticas ao Reino Unido por não ter recebido ajuda do país europeu durante o conflito contra o Irã, começado no fim de fevereiro. O republicano sugeriu, além disso, que os países ausentes no processo de apoio aos EUA no Oriente Médio corram atrás do próprio petróleo. "Tenho uma sugestão: número um, comprem dos EUA, temos bastante [petróleo], e número dois, criem coragem, vão até o Estreito e simplesmente TOMEM", escreveu.
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Trump também citou que, em casos de necessidade, o país norte-americano "não estará lá para ajudar". "Vocês terão que aprender a lutar por si mesmos, os EUA não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá para nos ajudar", destacou.
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O republicano ainda criticou a França pelo posicionamento na guerra. De acordo com ele, os franceses tem sido "muito inúteis", por não permitirem que países viajantes com destino a Israel sobrevoem o próprio território, para que possam chegar ao Oriente Médio e ajudar os americanos no conflito. "Os EUA se lembrarão", escreveu Trump.
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