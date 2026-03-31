Boneco de Olaf cai e assusta visitantes em parque da Disney

O animatrônico de Olaf, o boneco de neve que faz parte da franquia Frozen, apresentou um defeito durante a estreia na Disneyland Paris, na França, e surpreendeu os visitantes nessa segunda-feira (30/3). O boneco comandado por IA interagia com algumas pessoas quando caiu no chão.

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A atração faz parte da nova área temática do parque, dedicada ao universo do filme. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da falha.

Em determinado momento, o personagem simplesmente travou, ficou imóvel por alguns segundos e, em seguida, caiu para trás, arrancando reações de espanto da plateia. Nas gravações, é possível ouvir visitantes ofegantes e gritando diante da queda inesperada.

Com o impacto, o característico nariz de cenoura do boneco se desprendeu. Funcionários do parque agiram rapidamente. Ainda no local, recolocaram o nariz e, pouco depois, retiraram o animatrônico da área de apresentação. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Nas redes sociais, a cena viralizou e gerou uma onda de comentários. “Nem ele aguentou a segunda-feira”, escreveu um perfil. “Ele fazendo o que a neve faz no verão”, disse outro.

“Quando a reunião é presencial e não dá pra fingir que caiu a Internet”, comentou um internauta. “Deu pra ver o exato momento em que deu burnout nele”, brincou outro. Segundo o parque, o episódio foi pontual e o boneco segue em funcionamento.

Essa não foi a primeira vez que uma figura animatrônica apresenta defeito em um parque temático da Disney. Em 2021, um boneco do ex-presidente dos EUA Abraham Lincoln apresentou defeito durante uma apresentação do Hall dos Presidentes no Magic Kingdom da Disney World, nos Estados Unidos.

Tecnologia por trás do Olaf “real”

O boneco faz parte de uma nova geração de animatrônicos desenvolvidos pela Walt Disney Imagineering, que utiliza inteligência artificial para tornar os movimentos mais naturais e interativos. Diferente de versões anteriores, o Olaf foi projetado para reproduzir com precisão os gestos do personagem animado, incluindo expressões faciais, fala e interação em tempo real com visitantes.

Para isso, os engenheiros recorreram a técnicas como aprendizado por reforço, permitindo que o sistema “aprenda” a reagir ao ambiente. O visual também foi pensado para simular a aparência de neve, com uso de fibras especiais que refletem a luz de diferentes formas.

Apesar do incidente, o Olaf segue como uma das principais atrações do novo parque e deve continuar encantando visitantes após ajustes técnicos.

A franquia Frozen também continua em expansão: o terceiro filme da série está em produção e tem estreia prevista para 2027. Além de Olaf, Ana, Elsa e Kristoff devem fazer parte da história.