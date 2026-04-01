Cadela espera tutora por uma semana após queda de cachoeira

Uma cadela da raça border collie foi resgatada após passar uma semana sozinha em uma região remota da Nova Zelândia, à espera da tutora que havia sofrido um acidente durante uma trilha. O reencontro entre as duas, registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, comoveu internautas.
A história começou após a tutora, identificada como Jessica Johnston, cair de uma cachoeira de aproximadamente 55m no Vale de Arahura. Apesar da gravidade da queda, ela foi rapidamente socorrida por equipes de emergência e encaminhada a um hospital, sem ferimentos graves. A cadela, chamada Molly, desapareceu na mata logo após o acidente.
Com o sumiço do animal, uma operação de busca foi organizada com apoio de voluntários e empresas especializadas. A mobilização ganhou força nas redes sociais, onde uma campanha arrecadou recursos para ajudar com as buscas aéreas.
A operação foi conduzida com auxílio de helicópteros e equipamentos de imagem térmica, fundamentais para localizar Molly em meio à vegetação densa e ao terreno de difícil acesso. Após tentativas sem sucesso em dias anteriores, a equipe conseguiu identificar o animal na base da cachoeira, próxima ao local da queda.
Segundo os responsáveis pela operação, as condições climáticas favoráveis e o uso de tecnologia adequada foram decisivos para o desfecho. A cadela foi encontrada debilitada e com sinais de frio, mas consciente.
As imagens do resgate mostram o momento em que Molly é retirada da área por um socorrista e colocada em segurança.
Após o resgate, a cadela apresentou sinais de recuperação e, segundo relatos da equipe, chegou a interagir de forma ativa durante o retorno à base. A tutora também se pronunciou nas redes sociais, Jessica comenta sobre a paz que sentiu ao encontrar Molly, “Foi um alívio e tenho gratidão pelo trabalho realizado”.
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca