Mulher desaparecida há 32 anos é encontrada viva nos EUA

Christina Marie Plante foi encontrada com vida após 32 anos - (crédito: Divulgação/Gabinete do Xerife do Condado de Gila)

Uma mulher que desapareceu aos 13 anos no estado do Arizona, nos Estados Unidos, foi encontrada viva depois de 32 anos. Christina Marie Plante, conhecida como Tina, foi localizada recentemente após novos desdobramentos no caso, segundo autoridade do Condado de Gila. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2º/4), pelo tablóide norte-americano New York Post.

O desaparecimento ocorreu em 15 de maio de 1994, quando a adolescente de olhos azuis e cabelos loiros saiu de casa, na pequena cidade de Star Valley, para verificar seu cavalo em um estábulo próximo e não retornou. Na época, o caso foi tratado como suspeito, mas as investigações não avançaram e nenhuma pista concreta foi encontrada.

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Com o passar dos anos, o nome de Christina permaneceu em bancos de dados nacionais de pessoas desaparecidas, e as equipes de investigação reconsideraram o caso. Segundo o gabinete do xerife, um avanço recente permitiu a reabertura de linhas de apuração que levaram à sua localização.

No entanto, não foram divulgados o local e em quais circunstâncias Christina foi encontrada, sob justificativa de "respeito à sua privacidade". Hoje com 44 anos, ela já se encontrou com seus familiares e, segundo à polícia, está em boas condições de saúde.

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Apesar de ter sido tratado inicialmente como suspeito, neste momento não há indícios de crime relacionados ao desaparecimento.