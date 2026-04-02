Passageiros de avião flagram lançamento da Artemis II; veja vídeo

Nesta quarta-feira (1/4), passageiros de um voo comercial entre Costa Rica e Atlanta, nos Estados Unidos, presenciaram o lançamento da missão Artemis II, da NASA. O produtor de vídeo Jack Radutzky estava a bordo e registrou o momento da janela do avião. Veja:
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Artemis II launch captured mid-air from a plane pic.twitter.com/R2nhE3HvlN
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A cápsula Orion decolou às 19h24 (horário de Brasília) do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A tripulação é formada por Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. A Artemis II é a primeira missão tripulada a orbitar a Lua em mais de 50 anos.
O momento mais importante está previsto para a próxima segunda-feira (6/4), no chamado “Lua na janela”. Nessa fase, a cápsula passará entre 6.400 e 9.600 quilômetros acima da superfície lunar, permitindo que os astronautas vejam a Lua com tamanho aparente semelhante ao de uma bola de basquete segurada com o braço esticado.
Durante a passagem pelo lado oculto da Lua, a nave ficará sem comunicação com a Terra por cerca de 30 a 50 minutos, devido ao bloqueio do sinal pelo próprio corpo lunar. A missão não prevê pouso lunar, mas sim visa testar todos os sistemas da Orion em voo tripulado no espaço profundo.
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