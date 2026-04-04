Ataque com mísseis e drones deixa um morto no sul da Rússia

Um ataque com mísseis e drones contra a região de Rostov, no sul da Rússia e na fronteira com a Ucrânia, deixou um morto e quatro feridos em estado grave, enquanto um navio de carga foi atingido no mar de Azov, informaram as autoridades neste sábado (4).
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Na cidade de Taganrog, um míssil atingiu uma "infraestrutura comercial", assegurou o governador regional, Yuri Sliusar, na plataforma de mensagens Telegram.
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"Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas", acrescentou, ao detalhar que entre os feridos estavam três residentes da localidade e um estrangeiro, sem revelar sua nacionalidade.
No mar de Azov, "um navio comercial foi danificado pela queda de destroços de drones e pegou fogo", acrescentou o governador russo.
Segundo a mesma fonte, trata-se de "um navio de carga com bandeira estrangeira" que estava a vários quilômetros da costa.
O funcionário não especificou a origem destes ataques.
A Ucrânia envia dezenas de drones em direção à Rússia todas as noites em represália aos bombardeios diários de seu território há mais de quatro anos.
Na sexta-feira, um novo ataque maciço russo com centenas de drones e mísseis, lançados em plena luz do dia contra a Ucrânia, deixou pelo menos 14 mortos, segundo as autoridades locais.