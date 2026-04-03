Casa Branca solicita orçamento de defesa de US$ 1,5 trilhão

Donald Trump discursa durante pronunciamento sobre o conflito no Oriente Médio - (crédito: DOUG MILLS / POOL / AFP)

A Casa Branca enviou nesta sexta-feira (3/4) ao Congresso um projeto de orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares (7,7 trilhões de reais) para 2027, no momento em que os Estados Unidos enfrentam gastos significativos com a guerra no Irã.

Se for aprovado, os gastos militares passarão de 1 trilhão de dólares em 2026 para 1,5 trilhão em 2027, segundo o documento apresentado ao Congresso.

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Este seria o maior aumento desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a imprensa americana, e implicaria um acréscimo de 42% no orçamento global do Pentágono.

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As despesas não militares diminuiriam 10% (quase 73 bilhões de dólares), por meio da "redução ou eliminação de programas progressistas, politizados e perdulários".

Os Estados Unidos são, com ampla folga, o país com o maior orçamento de defesa.

Nos preparativos para a publicação da proposta, o presidente Donald Trump e seus assessores ressaltaram a urgência de aumentar os gastos de defesa, enfatizando a necessidade de repor os estoques de armamentos e outros recursos militares devido à guerra no Irã.

A imprensa americana - que cita sessões informativas a portas fechadas no Congresso - informou que a guerra com o Irã poderia custar até 2 bilhões de dólares (10,3 bilhões de reais) por dia.

O presidente Donald Trump apresentou o aumento dos gastos no setor de defesa como uma necessidade urgente, argumentando que o investimento militar deve ter prioridade em tempos de guerra, inclusive sobre os programas sociais federais.

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Em um evento privado recente, por exemplo, Trump afirmou que as responsabilidades com saúde deveriam ser administradas no nível estadual, enquanto Washington se concentra na "proteção militar".



"Guerra imprudente"

O rascunho do orçamento, publicado em forma de resumo, não é vinculante, mas serve como referência sobre as prioridades do governo à medida que o Congresso começa a redigir a legislação.

Os congressistas têm a prerrogativa de reformar ou rejeitar o plano.

Trump deseja que o Congresso aprove a maior parte do orçamento de defesa — mais de 1,1 trilhão de dólares — por meio do processo habitual de dotações, enquanto busca viabilizar outros 350 bilhões utilizando um mecanismo partidário que evitaria a necessidade de apoio democrata.

Os líderes republicanos se mostraram receptivos a esta abordagem, em particular enquanto pressionam por um aumento dos gastos em defesa e para a aplicação das leis de imigração.

Mas o plano pode enfrentar resistência dentro do próprio partido de Trump, onde alguns congressistas questionam o aprofundamento dos déficits federais.

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Os Estados Unidos registram um déficit fiscal que se aproxima de 2 trilhões de dólares, com uma dívida total que supera 39 trilhões, o que deixa uma margem fiscal limitada para novos gastos sem ampliar ainda mais o rombo.

Parlamentares dos dois partidos já expressaram preocupação com a magnitude do aumento proposto dos gastos militares, especialmente porque o governo apresentou poucos detalhes sobre a evolução do conflito com o Irã.

Há um ceticismo semelhante em relação aos cortes internos, muitos deles rejeitados anteriormente pelo Congresso.

Os projetos de lei de gastos aprovados no início do ano preservaram em grande medida o financiamento de programas que a Casa Branca volta a tentar reduzir ou eliminar agora.

"O povo americano quer saúde, não guerra. O governo Trump gastou bilhões em uma guerra imprudente com o Irã, mas SE RECUSA a aumentar o financiamento para a saúde", afirmaram os democratas da Câmara dos Representantes em um comunicado publicado nas redes sociais. "É cruel. Os democratas da Câmara não apoiarão".