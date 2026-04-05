A selfie de milhões: astronautas observam a Terra em novas imagens da missão Artemis 2, da Nasa

Reid Wiseman, astronauta da Nasa na missão Artemis 2, observa a Terra através de uma das janelas da espaçonave Orion - (crédito: Nasa/Divulgação)

A Agência Espacial Americana (Nasa) compartilhou neste sábado (4/4) uma nova leva de imagens feitas pela tripulação da Artemis 2, enquanto a espaçonave Orion segue em viagem até a Lua.

As novas fotografias mostram os astronautas Christina Koch e Reid Wiseman observando a Terra. A primeira leva de imagens, divulgada na sexta-feira (3/4), era centrada no planeta.

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A tripulação — composta pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, e por Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense — se prepara para a visita à órbita da Lua, prevista para segunda-feira (6/4).

É esperado que a missão Artemis 2 supere o recorde de distância da Apollo 13 em 6.606 quilômetros e atinja 406,7 mil quilômetros de distância da Terra às 20h05 de segunda-feira.

A missão, com duração prevista de dez dias, encerra um intervalo de 54 anos desde a última vez em que seres humanos orbitaram a Lua.

Nasa/Divulgação Reid Wiseman, astronauta da Nasa na missão Artemis 2, observa a Terra através de uma das janelas da espaçonave Orion

Como a tripulação se prepara para visitar a Lua

A tripulação acordou ao som de Pink Pony Club, da cantora Chappell Roan, no sábado. A espaçonave estava a aproximadamente 272 mil quilômetros de distância da Terra e a 178 mil quilômetros da Lua.

À noite, os astronautas concluíram uma demonstração de pilotagem manual e revisaram o plano de sobrevoo lunar, encerrando o quarto dia da missão e o terceiro dia completo no espaço.

Koch e Hansen se revezaram no controle da Orion para testar seu desempenho no espaço profundo, a partir das 22h09 (horário de Brasília). Durante 41 minutos, a dupla testou dois modos de propulsão, fornecendo aos engenheiros da Nasa mais dados sobre as capacidades de pilotagem.

O comandante Reid Wiseman e o piloto Victor Glover devem repetir a demonstração no oitavo dia de voo (quarta-feira, 9 de abril), para ampliar a coleta de informações sobre a espaçonave.

Os astronautas também revisaram uma lista de características da superfície lunar que deverão registrar e analisar, a pedido de cientistas da Nasa, durante o sobrevoo de seis horas na segunda-feira.

Nasa/Divulgação A astronauta Christina Koch, da Nasa, dentro da espaçonave Orion, no terceiro dia da missão Artemis 2

Como será a visita à Lua

O sobrevoo começa às 15h45 de segunda-feira, quando as janelas da cabine principal da Orion estarão voltadas para a Lua e a tripulação estará próxima o suficiente para realizar suas observações.

Os astronautas verão a Lua de um ponto de vista diferente das missões Apollo.

Enquanto os astronautas da Apollo voaram a cerca de 110 quilômetros da superfície lunar, os da Artemis 2 estarão a 6.540 quilômetros no ponto de maior aproximação, previsto para 20h02.

Dessa distância, será possível observar todo o disco lunar de uma só vez.

A tripulação deve fotografar e descrever características como crateras de impacto, antigos fluxos de lava, rachaduras e cristas na superfície lunar. Também observará diferenças de cor, brilho e textura.

São informações que podem ajudar os cientistas a entender a composição e a formação da superfície lunar.

Nasa/Divulgação Imagem da espaçonave Orion capturada por uma câmera montada em uma das asas de seus painéis solares durante uma inspeção externa de rotina

Astronautas verão eclipse do espaço

Ao fim do sobrevoo na órbita da Lua, os astronautas observarão um eclipse solar do espaço, quando a espaçonave Orion, a Lua e o Sol se alinharem. Eles então verão o Sol desaparecer atrás da Lua por cerca de uma hora.

Durante esse período, a Lua estará quase toda escura, permitindo a análise da coroa solar — a camada mais externa da atmosfera do Sol, que só se torna visível quando a Lua bloqueia a luz solar, formando um halo ao redor do Sol.

Tripulação ficará sem comunicação com a Terra

Quando a espaçonave Orion passar atrás da Lua, os astronautas terão uma interrupção nas comunicações com a Terra, prevista para acontecer a partir de 18h47, com duração de 40 minutos.

Isso acontecerá porque a Lua bloqueia os sinais de rádio entre a Rede de Espaço Profundo, conhecida pela sigla em inglês DSN, e a espaçonave. Interrupções semelhantes ocorreram nas missões Artemis 1 e Apollo.

Assim que a Orion reaparecer, a DSN retomará o sinal e restabelecerá o contato com o controle da missão.

As missões paralelas da Artemis 2

A missão Artemis 2 também prevê atividades voltadas a entender como os sistemas da espaçonave e da tripulação, além de amostras biológicas, respondem ao ambiente do espaço profundo.

Um experimento científico levado na Orion, chamado AVATAR, transporta células de medula óssea derivadas de amostras de sangue da tripulação e ajudará pesquisadores a estudar a resposta do sistema imunológico humano ao espaço.

A análise de biomarcadores imunológicos deve fornecer mais informações, e a tripulação ainda tem previsão de coletar amostras de saliva.

Além disso, a Agência Espacial Alemã (DLR) forneceu à Nasa sensores de radiação M-42, instalados na Orion. Esses dispositivos ajudam a caracterizar os níveis de radiação aos quais a espaçonave estará sujeita.

Por fim, os astronautas utilizam dispositivos de actigrafia — sensores semelhantes a relógios que coletam dados de saúde — e respondem a questionários periódicos sobre as condições a bordo.

Essas medidas devem ajudar a Nasa a aprimorar a eficiência da tripulação em missões futuras.

As imagens espetaculares da Terra

Reveja, abaixo, a primeira leva de imagens do planeta Terra feitas pelos astronautas da missão Artemis 2, divulgadas pela Nasa na sexta-feira.

Reid Wiseman/Nasa 'Oi, Mundo': Imagem capturada pela tripulação missão Artemis 2, a bordo da espaçonave Orion, mostra Terra e Vênus

Nasa/Reid Wiseman O astronauta Reid Wiseman também tirou esta foto, intitulada 'Artemis 2 Olhando de Volta para a Terra', de uma das quatro janelas principais da espaçonave Orion