InícioMundo
Política migratória

República Democrática do Congo fecha acordo com EUA para receber deportados

Recepção de deportados ocorre paralelamente a negociações sobre acesso a minerais como cobalto e lítio no país africano

Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos prende imigrante irregular - (crédito: Getty Images via AFP)
Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos prende imigrante irregular - (crédito: Getty Images via AFP)

A República Democrática do Congo passará a receber imigrantes deportados pelos Estados Unidos que não tenham nacionalidade congolesa, segundo acordo bilateral que entra em vigor ainda neste mês. As informações são da BBC internacional.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com o Ministério das Comunicações congolês, foi implementado um sistema de acolhimento temporário, com instalações já selecionadas na capital, Kinshasa. O governo informou que os Estados Unidos serão responsáveis por fornecer “apoio logístico e técnico”, sem custos financeiros para o país africano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O número de migrantes que poderão ser enviados ao Congo não foi divulgado. A iniciativa faz parte de uma política mais ampla de Washington de reforço no controle migratório, que inclui o envio de deportados a países terceiros — ou seja, nações que não são nem o local de origem nem o destino final dos migrantes.

Em comunicado oficial, o governo congolês afirmou que a decisão está alinhada ao compromisso do país com “a dignidade humana, a solidariedade internacional e a proteção dos direitos dos migrantes”. A República Democrática do Congo junta-se, assim, a outros países africanos que já participam desse tipo de acordo com os Estados Unidos, como Eswatini, Gana e Sudão do Sul.

O entendimento ocorre em paralelo a negociações entre Washington e Kinshasa para um possível acordo no setor mineral. Os Estados Unidos buscam acesso às vastas reservas congolesas de metais estratégicos, incluindo cobalto, tântalo, lítio e cobre — recursos considerados essenciais para a indústria tecnológica e a transição energética global.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 06/04/2026 11:26 / atualizado em 06/04/2026 11:29
SIGA
x