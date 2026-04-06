Trump classifica proposta de cessar-fogo com Irã como 'passo significativo'

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante a tradicional Caça aos Ovos de Páscoa no gramado sul da Casa Branca, em 6 de abril de 2026, em Washington - (crédito: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6/4) que os Estados Unidos analisaram uma proposta de cessar-fogo de 45 dias na guerra com o Irã, uma medida que ele classificou como "um passo muito significativo" no conflito.

"É uma proposta significativa, é um passo significativo. Não é suficiente, mas é um passo muito significativo", disse Trump a repórteres na Casa Branca, acrescentando que os mediadores "estão negociando agora".

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O Irã rejeitou uma proposta de trégua em sua guerra com Estados Unidos e Israel, insistindo "na necessidade de um fim definitivo para o conflito", informou a agência de notícias estatal Irna nesta segunda-feira.