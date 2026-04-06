InícioMundo
ORIENTE MÉDIO

Trump classifica proposta de cessar-fogo com Irã como 'passo significativo'

O Irã rejeitou uma proposta de trégua em sua guerra com Estados Unidos e Israel, insistindo "na necessidade de um fim definitivo para o conflito"

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante a tradicional Caça aos Ovos de Páscoa no gramado sul da Casa Branca, em 6 de abril de 2026, em Washington - (crédito: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)
O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante a tradicional Caça aos Ovos de Páscoa no gramado sul da Casa Branca, em 6 de abril de 2026, em Washington - (crédito: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6/4) que os Estados Unidos analisaram uma proposta de cessar-fogo de 45 dias na guerra com o Irã, uma medida que ele classificou como "um passo muito significativo" no conflito. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"É uma proposta significativa, é um passo significativo. Não é suficiente, mas é um passo muito significativo", disse Trump a repórteres na Casa Branca, acrescentando que os mediadores "estão negociando agora". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O Irã rejeitou uma proposta de trégua em sua guerra com Estados Unidos e Israel, insistindo "na necessidade de um fim definitivo para o conflito", informou a agência de notícias estatal Irna nesta segunda-feira.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 06/04/2026 12:52
SIGA
x