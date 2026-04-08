Israel mantém ataques ao Líbano apesar de trégua com Irã

Israel lançou uma série de ataques contra Beirute em 8 de abril, atingindo várias partes da capital, bem como seus subúrbios ao sul, informou a mídia estatal libanesa. - (crédito: anwar amro / AFP)

O exército israelense realizou novos ataques no sul do Líbano nesta quarta-feira(8) e renovou as ordens de evacuação para a população da região, após declarar que o país não está incluído no cessar-fogo com o Irã, patrocinador do Hezbollah.

O movimento pró-iraniano Hezbollah não reivindicou novos ataques contra Israel desde aproximadamente 1h da manhã, horário local (19h de terça-feira, horário de Brasília), coincidindo com o anúncio de um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

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Israel expressou seu apoio ao acordo de cessar-fogo de duas semanas alcançado entre Washington e Teerã, mas especificou que "não inclui o Líbano".

Segundo a Agência Nacional de Informações (ANI, oficial), houve vários ataques nesta quarta-feira contra cidades no sul do país.

Um desses ataques atingiu um prédio na região de Tiro, de acordo com um correspondente da AFP, pouco depois de uma nova ordem de evacuação do exército israelense se referir especificamente àquela área.

O porta-voz do exército em árabe, coronel Avichay Adraee, também ordenou que os moradores de uma vasta área entre a fronteira israelense e o rio Zahrani, cerca de 40 km mais ao norte, saíssem de suas casas, afirmando que "a batalha continua". As forças israelenses ocupam atualmente uma parte do sul do Líbano.

O exército libanês pediu aos deslocados que "esperassem antes de retornar" ao sul do país, como medida de precaução.

Um correspondente da AFP na região de Tiro viu um pequeno número de pessoas viajando em veículos e famílias com crianças em motocicletas retornando às áreas que haviam deixado no início da guerra.

As incursões e ataques israelenses no Líbano desde 2 de março resultaram em mais de 1.500 mortes e mais de um milhão de deslocados, principalmente do sul e dos subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah.

Ali Youssef, de 50 anos, acampado nos arredores do subúrbio sul, disse que estava aguardando "um pronunciamento do Hezbollah" antes de decidir retornar para sua casa na área bombardeada por Israel. "O Irã não vai nos abandonar", afirmou.

Pouco depois, o Hezbollah disse aos deslocados que não devem retornar para suas casas antes que haja um cessar-fogo "oficial e definitivo".