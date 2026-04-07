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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Trump diz que adotará cessar-fogo no Irã por duas semanas

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comunicou o cessar-fogo pelas redes sociais

Donald Trump: paz com Irã se torna realidade - (crédito: AFP)
Donald Trump: paz com Irã se torna realidade - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, pelas redes sociais, na noite desta terça-feira (7/4) que concordou com um cessar-fogo de duas semanas com Irã. Trump apontou que as negociações avançaram graças a "conversas" com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e condicionou a manutenção do cessar-fogo a abertura "completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz.

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*Matéria em atualização

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 07/04/2026 19:43 / atualizado em 07/04/2026 19:51
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