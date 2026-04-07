Trump diz que adotará cessar-fogo no Irã por duas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, pelas redes sociais, na noite desta terça-feira (7/4) que concordou com um cessar-fogo de duas semanas com Irã. Trump apontou que as negociações avançaram graças a "conversas" com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e condicionou a manutenção do cessar-fogo a abertura "completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz.

*Matéria em atualização



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