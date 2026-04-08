Trump ameaça impor tarifas de 50% a países que fornecem armas ao Irã

As declarações ocorrem menos de 24 horas após Estados Unidos e Irã confirmarem a trégua. Na terça-feira (7/4), Trump anunciou ter aceitado uma proposta de cessar-fogo mediada pelo Paquistão - (crédito: Kent Nishimura / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (8/4) que irá impor tarifas de até 50% sobre produtos de países que forneçam armamentos ao Irã. A medida, segundo Trump, seria aplicada de forma imediata e sem exceções. “Qualquer país que fornecer armas militares ao Irã enfrentará uma tarifa de 50% sobre todos os bens exportados aos Estados Unidos”, afirmou o republicano em publicação na plataforma Truth Social.

Em outra publicação, Trump declarou que seu governo está “negociando o rompimento de tarifas e avaliações com o Irã”. Segundo o republicano, "os Estados Unidos trabalharão intensamente com o Irã, que eles decidiram ter passado por aquilo que será uma mudança de regime muito produtiva".

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As declarações ocorrem menos de 24 horas após Estados Unidos e Irã confirmarem a trégua. Na terça-feira (7/4), Trump anunciou ter aceitado uma proposta de cessar-fogo mediada pelo Paquistão. “Este será um cessar-fogo bilateral! Cumprimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito próximos de um acordo definitivo sobre a paz”, afirmou.

O acordo, mediado pelo Pasquitão, prevê a suspensão imediata das operações ofensivas americanas contra o território iraniano, condicionada à retomada da navegação no estreito, considerado a principal via energética do mundo.

Do lado iraniano, o Conselho Supremo de Segurança Nacional, ao confirmar o cessar-fogo de duas semanas, declarou “vitória” no conflito. O ministro das Relações Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, indicou que o país interromperá suas ações militares caso os ataques sejam suspensos.

“Se os ataques contra o Irã forem interrompidos, nossas poderosas forças armadas cessarão suas operações defensivas”, afirmou o chanceler. Segundo Araghchi, durante o período de duas semanas, a passagem pelo estreito será restabelecida sob coordenação com as Forças Armadas iranianas, ainda que sujeita a limitações técnicas.