Filha de bilionário morre aos 19 anos em rota turística no Vietnã

A britânica Orla Wates, de 19 anos, perdeu a vida em um acidente de motocicleta no norte do Vietnã, durante o trajeto turístico Ha Giang Loop. A jovem percorria a pista popular entre mochileiros, quando acabou arremessada da garupa de uma motocicleta depois que o condutor perdeu o controle em uma estrada estreita e sinuosa.
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O acidente ocorreu na quinta-feira (2/4) e mobilizou equipes de resgate locais. Orla chegou a ser levada para atendimento médico e posteriormente transferida para o hospital universitário Viet Duc, em Hanói, referência no país. Apesar dos esforços da equipe de saúde, ela não resistiu aos ferimentos.
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Orla é filha de um empresário à frente de um dos maiores grupos de construção do Reino Unido. O Wates Group, ligado à família, movimenta bilhões e tem atuação centenária no setor. A jovem havia decidido tirar um ano sabático para conhecer diferentes países antes de iniciar os estudos em antropologia.
Em nota divulgada à imprensa local, os pais da jovem descreveram a filha como independente, bem-humorada e intensa. A família também confirmou a decisão de doar os órgãos.
O governo britânico, por meio do serviço consular, informou que prestou apoio à família durante todo o processo, incluindo assistência no exterior.
A rota onde ocorreu o acidente é conhecida por paisagens montanhosas e trechos de alta complexidade, com curvas fechadas e vias estreitas. Apesar de atrair turistas de diferentes partes do mundo, o percurso também é associado a riscos, especialmente para quem não tem experiência em condução nesse tipo de terreno.
A morte de Orla também trouxe uma lembrança dolorosa para a família. Esta foi a segunda tragédia envolvendo um jovem do mesmo núcleo familiar. Na década de 1990, um primo da estudante morreu aos 19 anos durante uma viagem pela América Central.
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca
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