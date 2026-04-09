Ao contrário da Nasa, China não teria perdido sinal no lado oculto da Lua

A Missão Artemis II, da Nasa, perdeu contato com a Terra por 40 minutos enquanto passava pelo lado oculto da lua, na última segunda-feira (6/4). Ao contrário dos americanos, os astronautas chineses não passariam pelo mesmo problema caso se vissem na mesma situação.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O diferencial é a presença dos satélites Queqiao. Corpos artificiais de retransmissão estão posicionados de forma estratégica justamente para evitar com que o contato de rádio seja interrompido pelo corpo da Lua. Um deles fica a 65 mil km do satélite natural da Terra. O outro tem órbita que passa pelo polo sul do corpo celeste.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Os satélites em questão foram usados nas duas missões à Lua feitas pelo país. Durante as operações, a China se tornou no primeiro país a pousar rovers do lado oculto do satélite. O Queqiao-1 e o Queqiao-2, além disso, foram fundamentais para que houvesse contato sólido na operação dos rovers. Dessa forma, foi possível trazer amostrar do lado oculto da Lua à Terra. E, posteriormente, os satélites também ajudaram em missões tripuladas.
- Leia também: A selfie de milhões: astronautas observam a Terra em novas imagens da missão Artemis 2, da Nasa
Há uma nova corrida espacial em curso. A China mantém planos de realizar um voo tripulado para a Lua até 2030. Enquanto isso, os Estados Unidos planejam executar um plano semelhante em 2028. O país ainda tem ainda a intenção de instalar uma base lunar. Embora tenha como destino a órbita lunar, a missão Artemis II não pousará no local.
Saiba Mais
- Mundo A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
- Mundo Conheça o equipamento usado pela CIA para resgatar soldado dos EUA no Irã
- Mundo Irã fecha Estreito de Ormuz e ameaça romper trégua
- Mundo Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã
- Mundo "Rainha da Ketamina" será sentenciada por morte de Matthew Perry
- Mundo O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país