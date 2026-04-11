Trump parabeniza astronautas da Artemis II e anuncia o próximo passo: "Marte"

"Como presidente dos Estados Unidos, eu não poderia estar mais orgulhoso", afirmou o republicano - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump parabenizou, nas redes sociais, a equipe de astronautas da missão Artemis II, que retornou à Terra nesta sexta-feira (10/4). O republicano afirmou que o próximo objetivo é chegar a Marte.

“Parabéns a grande e muito talentosa equipe da Artemis II”, escreveu Trump. “Toda a viagem foi espetacular, o pouso foi perfeito e, como presidente dos Estados Unidos, eu não poderia estar mais orgulhoso! Espero vocês na Casa Branca em breve. Nós vamos fazer isso de novo e então, o próximo passo, é Marte!”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A declaração, no entanto, chamou a atenção por outro motivo. Enquanto saúda os astronautas nas redes sociais, Trump também foi o responsável pela proposta orçamentária para 2027, que prevê um corte de 23% no financiamento geral da Nasa. A medida, que passará pelo Congresso, reduziria o orçamento da Diretoria de Missões Científicas da agência espacial de US$ 7,25 bilhões para US$ 3,9 bilhões.

Leia também: EUA e Irã iniciam negociações de paz sob tensão no Paquistão



No ano passado, a administração de Trump já havia previsto um corte semelhante. Após a resistência bipartidária do Congresso norte-americano, foi aprovado um orçamento de US$ 24,4 bilhões para a agência, preservando o financiamento para a ciência em cerca de US$ 7,25 bilhões.

Leia também: Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket



Nesta mesma semana, o republicano utilizou a Guerra no Irã para pedir o maior orçamento militar da história: US$ 1,5 trilhão. A quantia supera os US$ 901 bilhões aprovados pelo Congresso para 2026.