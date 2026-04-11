InícioMundo
MISSÃO ESPACIAL

Tripulação da Artemis pede unidade na Terra, nosso 'bote salva-vidas'

Tripulação concedeu coletiva de imprensa enquanto Nasa comemorava vitória após sucesso da missão

(L-R) NASA...s Artemis II mission astronauts Canadian Space Agency...s Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover and commander Reid Wiseman react during a welcoming ceremony at Ellington Field Joint Reserve Base in Houston, Texas, on April 11, 2026. An elated NASA late April 10 was celebrating its successful voyage around the Moon, after four astronauts safely returned to Earth having completed the first lunar flyby in more than 50 years. The NASA spacecraft carrying four astronauts -- three Americans and one Canadian -- splashed down without a hitch off the California coast, capping the US space agency's crewed test mission that returned with spectacular images of the Moon. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) - (crédito: AFP)
(L-R) NASA...s Artemis II mission astronauts Canadian Space Agency...s Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover and commander Reid Wiseman react during a welcoming ceremony at Ellington Field Joint Reserve Base in Houston, Texas, on April 11, 2026. An elated NASA late April 10 was celebrating its successful voyage around the Moon, after four astronauts safely returned to Earth having completed the first lunar flyby in more than 50 years. The NASA spacecraft carrying four astronauts -- three Americans and one Canadian -- splashed down without a hitch off the California coast, capping the US space agency's crewed test mission that returned with spectacular images of the Moon. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) - (crédito: AFP)

Os astronautas da Artemis II expressaram espanto neste sábado (11/4) com sua missão recorde de sobrevoo lunar e fizeram um apelo à unidade na Terra após contemplarem o isolamento do planeta como um "bote salva-vidas" no espaço.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A tripulação falou em uma coletiva de imprensa enquanto a Nasa comemorava a vitória após o sucesso da missão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os astronautas realizaram a primeira manobra gravitacional ao redor da Lua em mais de 50 anos e viajaram mais longe no espaço do que qualquer ser humano antes, culminando em um pouso suave no mar na sexta-feira, em frente à costa da Califórnia.

A Artemis II foi a primeira missão tripulada do programa da Nasa que busca estabelecer uma presença sustentável na Lua, incluindo a eventual construção de uma base que possa ser utilizada para explorações posteriores, inclusive a Marte.

"O que me impactou não foi necessariamente só a Terra, foi toda a escuridão que a cercava. A Terra era simplesmente esse bote salva-vidas pendurado, sereno, no universo", disse Koch. "Há algo novo que agora eu sei, e é isto: planeta Terra, vocês são uma tripulação."

"Eu sugeriria que, quando vocês olham para cá, não estão olhando para nós. Somos um espelho que os reflete", afirmou Hansen. "E, se vocês gostam do que veem, então olhem só um pouco mais fundo. Isto são vocês."

Enquanto se lançavam pelo espaço profundo e davam voltas ao redor da Lua, os astronautas da Artemis tiraram milhares de fotografias, reunindo um impressionante portfólio de imagens.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 11/04/2026 22:46 / atualizado em 11/04/2026 23:01
SIGA
x