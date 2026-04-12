Exército dos EUA afirma que iniciará bloqueio de portos do Irã nesta segunda (13/4)

O Exército dos Estados Unidos anunciou, neste domingo (12/4), que começará a bloquear todos os portos iranianos no Golfo nesta segunda-feira (13/4), às 11, pelo horário de Brasília. Além disso, permitirá a passagem pelo Estreito de Ormuz apenas a navios que não se dirijam ao Irã nem saiam do país.
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"O bloqueio será aplicado de maneira imparcial a navios de todas as nações que entrem ou saiam de portos e zonas costeiras iranianas, incluindo todos os portos do Irã no Golfo Arábico e no golfo de Omã", indicou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), via publicação na rede X, neste domingo (12/4).
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"As forças do Centcom não irão impedir a liberdade de navegação de embarcações que transitem pelo Estreito de Ormuz com destino a portos não iranianos ou provenientes deles", acrescentou. Uma publicação anterior do presidente Donald Trump afirmava que seriam bloqueados "quaisquer e todos os navios".
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