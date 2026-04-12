Viktor Orbán dá adeus ao poder após 16 anos no comando da Hungria

O utraconservador Viktor Orbán deixa seção eleitoral, depois de votar em Budapeste: fim de um governo polêmico - (crédito: Attila Kisbenedek/AFP)

"O primeiro-ministro Viktor Orbán acabou de me telefonar para parabenizar por nossa vitória", anunciou Péter Magyar, candidato do partido de centro-direita Tisza. É o fim da era Orbán no poder. O ulrtraconservador governou a Hungria durante 16 anos e era o principal aliado do presidente Donald Trump no Leste da Europa. "Obrigado, Hungria!", acrescentou Magyar em sua conta na rede social X. Foram eleições históricas: os húngaros compareceram em massa às urnas, e a taxa de afluência registrada foi de 77%.

Na noite deste domingo (pelo horário da Hungria), Orbán, do partido Fidesz, fez o discurso da derrota e admitiu que o resultado das urnas é ´"doloroso, porém, claro". "Serviremos nosso país e a nação húngara na oposição", anunciou. "Nunca, jamais, jamais desistirei", acrescentou. E foi flagrado dando de ombros a um eleitor sentado na primeira fileira.

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