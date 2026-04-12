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Eleições na Europa

Viktor Orbán dá adeus ao poder após 16 anos no comando da Hungria

Primeiro-ministro e principal aliado de Trump no Leste da Europa perde as eleições para Péter Magyar, da centro-direita. Ele promete servir a nação húngara na oposição e jamais desistir

O utraconservador Viktor Orbán deixa seção eleitoral, depois de votar em Budapeste: fim de um governo polêmico - (crédito: Attila Kisbenedek/AFP)
O utraconservador Viktor Orbán deixa seção eleitoral, depois de votar em Budapeste: fim de um governo polêmico - (crédito: Attila Kisbenedek/AFP)

"O primeiro-ministro Viktor Orbán acabou de me telefonar para parabenizar por nossa vitória", anunciou Péter Magyar, candidato do partido de centro-direita Tisza. É o fim da era Orbán no poder. O ulrtraconservador governou a Hungria durante 16 anos e era o principal aliado do presidente Donald Trump no Leste da Europa. "Obrigado, Hungria!", acrescentou Magyar em sua conta na rede social X. Foram eleições históricas: os húngaros compareceram em massa às urnas, e a taxa de afluência registrada foi de 77%.

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Na noite deste domingo (pelo horário da Hungria), Orbán, do partido Fidesz, fez o discurso da derrota e admitiu que o resultado das urnas é ´"doloroso, porém, claro". "Serviremos nosso país e a nação húngara na oposição", anunciou. "Nunca, jamais, jamais desistirei", acrescentou. E foi flagrado dando de ombros a um eleitor sentado na primeira fileira.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 12/04/2026 16:44
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