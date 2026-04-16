Forças Armadas: compare o poderio militar de China, EUA e Irã

As crescentes tensões geopolíticas entre Estados Unidos, China e Irã colocam em foco o poderio militar das três nações. Analisar a capacidade de cada país é fundamental para compreender o complexo equilíbrio de forças no cenário global e os possíveis desdobramentos de disputas estratégicas.

Cada uma dessas potências adota estratégias e possui recursos distintos, que refletem suas ambições e desafios geopolíticos. Enquanto Washington aposta na projeção de poder global, Pequim avança na modernização de suas forças para consolidar sua influência regional, e Teerã investe em táticas assimétricas para se defender.

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Estados Unidos: poder global

Os Estados Unidos mantêm a maior despesa militar do mundo, com um orçamento de defesa que supera os 850 bilhões de dólares anuais. Suas Forças Armadas contam com cerca de 1,3 milhão de militares na ativa e mais de 800 mil na reserva, distribuídos em bases por todo o planeta.

Sua Marinha é incomparável em projeção de força, operando 11 porta-aviões de propulsão nuclear, o que permite deslocar poder aéreo e naval para qualquer ponto do globo rapidamente. Esse poder é complementado por uma vasta frota de submarinos, destróieres e cruzadores.

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A Força Aérea americana opera os caças mais avançados do mundo, como o F-35 e o F-22, além de bombardeiros estratégicos de longo alcance. O país também detém o maior e mais moderno arsenal nuclear, consolidando sua posição como a principal superpotência militar.

China: a potência em ascensão

A China possui o maior exército do mundo em número de soldados ativos, com cerca de dois milhões de militares. Seu orçamento de defesa, o segundo maior globalmente, tem crescido de forma consistente, financiando uma modernização acelerada de todas as suas forças.

Pequim investiu massivamente em sua Marinha, que já ultrapassa a dos EUA em quantidade de embarcações, embora ainda esteja atrás em capacidade e tecnologia. Atualmente, opera três porta-aviões e expande sua frota de submarinos nucleares e destróieres modernos.

O país também se destaca no desenvolvimento de tecnologias como mísseis hipersônicos, uma área em que compete diretamente com Washington. Seu arsenal nuclear, embora menor que o americano, está em rápida expansão, reforçando sua posição como um competidor militar de peso.

Irã: força regional e assimétrica

Com um orçamento e um arsenal convencional muito menores, o Irã aposta em uma estratégia de guerra assimétrica para compensar suas limitações. Suas forças são compostas por cerca de 600 mil militares na ativa, incluindo o Exército regular e a Guarda Revolucionária Islâmica.

Seu principal trunfo é um programa de mísseis balísticos bem desenvolvido, com alcance para atingir bases americanas na região e aliados estratégicos. Além disso, o Irã se tornou um dos maiores produtores de drones armados do mundo, exportando sua tecnologia e utilizando-a para operações de vigilância e ataque.

Teerã também exerce forte influência por meio de grupos aliados no Oriente Médio, como o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Essa rede de representação expande seu alcance estratégico para além de suas fronteiras diretas, conferindo-lhe uma capacidade de desestabilização regional significativa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.