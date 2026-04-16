Trump diz que Israel e Líbano concordaram com cessar-fogo de 10 dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta quinta-feira (16/4) que Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias a partir de hoje. O anúncio foi feito pelo republicano após conversar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente libanês Joseph Aoun.
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"Esses dois líderes concordaram que, para alcançar a paz entre seus países, iniciarão formalmente um cessar-fogo de 10 dias às 17h", escreveu Trump na rede social Truth. Na terça-feira (14/4), os dois países se encontraram pela primeira vez em 34 anos.
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"Foi uma honra para mim resolver nove guerras ao redor do mundo, e esta será a décima, então vamos conseguir", acrescentou Trump.
O presidente dos EUA também afirmou que vai convidar o primeirom-ministro de Israel e o presidente do Líbano à Casa Branca para as primeiras conversas.
O Líbano buscava um acordo para pôr fim à guerra entre Israel e o movimento xiita Hezbollah, que começou em 2 de março, e iniciou negociações diretas com Israel em Washington nesta semana.
Com informações da AFP*